VLT de Salvador: novos trens entram na fase final antes de chegar à cidade

Últimos trens do VLT saindo do Mato Grosso - Foto: Divulgação/ Governo do Estado

Os sete vagões que formam a última composição dos trens que vão integrar o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador chegaram à unidade da fabricante Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), em Hortolândia (SP), para a conclusão de reparos antes de serem destinados a Salvador, conforme informação obtida com exclusividade pelo Portal A TARDE.

A operação foi custeada pelo governo de Mato Grosso. Já a etapa de chegada à Bahia será bancada pela gestão de Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo apuração do Portal, em todas as etapas os trens serão transportados por carretas. O traslado até a capital baiana terá duração estimada de quatro dias, deve custar R$ 11 milhões aos cofres públicos.

Trens

Adquiridas pelo governado da Bahia em 2024 por R$ 793,7 milhões, as 40 composições, cada uma com sete carros, divididas em três partes, foram compradas do governo de Mato Grosso e serão pagas em quatro parcelas anuais.

O envio da 40ª composição encerra a fase de transporte dos trens para São Paulo. De acordo com o cronograma, as primeiras unidades devem começar a ser transferidas para a capital baiana a partir de dezembro de 2025.

A expectativa é que a primeira locomotiva chegue a Salvador ainda em dezembro deste ano, com início dos testes previsto para o começo de 2026.

Os novos trens do VLT de Salvador e Região Metropolitana começaram a ser transportados no dia 15 de outubro de 2024 para a sede da CAF, fabricante dos equipamentos.

Na CAF, os trens vêm passando por procedimentos de restabelecimento técnico-operacional e por adequações específicas para atender às exigências do projeto do VLT de Salvador e Região Metropolitana.

O trem do VLT é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF. Cada composição é formada por sete vagões, com duas cabines e comportam 400 passageiros.

Obras do VLT

Orçado em mais de R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.

O modal visa substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 40 km, com 40 paradas. A expectativa é de que o primeiro lote, que liga a Calçada até a Ilha de São João seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.

As obras estão divididas em três trechos simultâneos: o Trecho 1, da Ilha de São João à Estação Calçada (16,7 km), sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador; o Trecho 2, de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2; e o Trecho 3, de Águas Claras a Piatã (10,5 km), com integração ao metrô no Bairro da Paz, a cargo do Consórcio Bahia Atlântico.



