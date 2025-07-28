Menu
POLÍTICA
EXCLUSIVO!

VLT de Salvador: novos trens entram na fase final antes de chegar à cidade

O A TARDE teve acesso exclusivo às informações sobre os reparos finais dos 40 trens e o cronograma de chegada a Salvador

Por Flávia Requião

28/07/2025 - 11:54 h
Últimos trens do VLT saindo do Mato Grosso
Últimos trens do VLT saindo do Mato Grosso

Os sete vagões que formam a última composição dos trens que vão integrar o Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) de Salvador chegaram à unidade da fabricante Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), em Hortolândia (SP), para a conclusão de reparos antes de serem destinados a Salvador, conforme informação obtida com exclusividade pelo Portal A TARDE.

A operação foi custeada pelo governo de Mato Grosso. Já a etapa de chegada à Bahia será bancada pela gestão de Jerônimo Rodrigues (PT). Segundo apuração do Portal, em todas as etapas os trens serão transportados por carretas. O traslado até a capital baiana terá duração estimada de quatro dias, deve custar R$ 11 milhões aos cofres públicos.

Trens

Últimos trens do VLT saindo do Mato Grosso
Foto: Divulgação/ Governo do Estado

Adquiridas pelo governado da Bahia em 2024 por R$ 793,7 milhões, as 40 composições, cada uma com sete carros, divididas em três partes, foram compradas do governo de Mato Grosso e serão pagas em quatro parcelas anuais.

O envio da 40ª composição encerra a fase de transporte dos trens para São Paulo. De acordo com o cronograma, as primeiras unidades devem começar a ser transferidas para a capital baiana a partir de dezembro de 2025.

A expectativa é que a primeira locomotiva chegue a Salvador ainda em dezembro deste ano, com início dos testes previsto para o começo de 2026.

Os novos trens do VLT de Salvador e Região Metropolitana começaram a ser transportados no dia 15 de outubro de 2024 para a sede da CAF, fabricante dos equipamentos.

Na CAF, os trens vêm passando por procedimentos de restabelecimento técnico-operacional e por adequações específicas para atender às exigências do projeto do VLT de Salvador e Região Metropolitana.

Últimos trens do VLT saindo do Mato Grosso
Foto: Divulgação/ Governo do Estado

O trem do VLT é do tipo URBOS 100, considerado um dos melhores modelos devido à sua durabilidade, eficiência e conforto. O URBOS 100 foi lançado em 2008 e é fabricado, até hoje, pela CAF. Cada composição é formada por sete vagões, com duas cabines e comportam 400 passageiros.

Obras do VLT

Orçado em mais de R$ 5 bilhões, o VLT de Salvador recebeu autorização para o início das obras em junho de 2024.

O modal visa substituir o antigo trem do subúrbio, conectando a Ilha de São João, o Subúrbio Ferroviário, o centro e a orla da cidade. No total, o modal terá 40 km, com 40 paradas. A expectativa é de que o primeiro lote, que liga a Calçada até a Ilha de São João seja entregue aos soteropolitanos ainda no primeiro semestre de 2026.

As obras estão divididas em três trechos simultâneos: o Trecho 1, da Ilha de São João à Estação Calçada (16,7 km), sob responsabilidade do Consórcio Expresso Mobilidade Salvador; o Trecho 2, de Paripe a Águas Claras (9,2 km), executado pelo Consórcio VLT Lote 2; e o Trecho 3, de Águas Claras a Piatã (10,5 km), com integração ao metrô no Bairro da Paz, a cargo do Consórcio Bahia Atlântico.

Saiba tudo sobre os trens e o VLT

1. Custos e logística: Transporte a SP foi pago pelo governo de Mato Grosso. Envio à Bahia será custeado pelo governo Jerônimo Rodrigues (PT). Transporte por carretas deve durar 4 dias e custar R$ 11 milhões.

2. Aquisição dos trens: Bahia comprou 40 trens de MT em 2024 por R$ 793,7 milhões. Cada trem tem 7 vagões; pagamento será feito em 4 parcelas anuais.

3. Cronograma:

  • Envio para SP finalizado com a 40ª unidade.
  • Primeiros trens devem seguir para Salvador a partir de dezembro de 2025.
  • Primeira locomotiva deve chegar ainda em 2025, com testes em 2026.

4. Adaptação: Trens passam por ajustes técnicos e adequações na CAF desde outubro de 2024.

5. Modelo dos trens: Tipo URBOS 100 - com capacidade para 400 passageiros.

6. Obras do VLT: Modal substitui antigo trem do subúrbio e terá 40 km e 40 paradas. Obras iniciadas em junho de 2024; 1º trecho deve ser entregue até o 1º semestre de 2026.

7. Trechos:

  • Trecho 1: Ilha de São João – Calçada (16,7 km)
  • Trecho 2: Paripe – Águas Claras (9,2 km)
  • Trecho 3: Águas Claras – Piatã (10,5 km, com integração ao metrô)

x