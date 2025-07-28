Menu
REAÇÃO

Deputado baiano diz que fala de Eduardo Bolsonaro sobre Moraes é criminosa

Em entrevista ao A TARDE, Jorge Solla chamou de criminosa a fala de Eduardo Bolsonaro e acusou bolsonaristas de golpismo e traição à pátria

Por Anderson Ramos

28/07/2025 - 12:56 h | Atualizada em 28/07/2025 - 14:41
Jorge Solla condena fala de Eduardo Bolsonaro sobre Moraes
Jorge Solla condena fala de Eduardo Bolsonaro sobre Moraes -

O deputado federal Jorge Solla (PT) classificou como “criminosa”, a fala do seu colega de parlamento Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que disse que seu “maior sonho” era prender o ministro Alexandre de Moraes, STF (Supremo Tribunal Federal).

“A ameaça de Eduardo Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes é criminosa e revela, mais uma vez, a sanha golpista dele e de seus comparsas da família”, afirmou o parlamentar baiano ao Portal A TARDE.

Leia Também:

Trump reduz prazo para Putin encerrar guerra na Ucrânia
Moraes manda militares “kids pretos” tirarem fardas durante interrogatório
Otto Alencar detona Eduardo Bolsonaro: “Seria um favor se ficasse nos EUA"

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu licença do mandato e está morando nos Estados Unidos desde março deste ano. Desde então, ele atua para que o governo Donald Trump aplique sanções a Moraes.

“Recorrer aos Estados Unidos para intimidar um membro da Suprema Corte brasileira não é só covardia, é mais uma demonstração de traição à pátria. Nenhum parlamentar que se dê o respeito age dessa forma desrespeitando a nossa democracia e humilhando o nosso país no exterior”, reagiu Solla.

Na última sexta-feira, 25, Eduardo afirmou que os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), estão sob possível risco de terem os vistos suspensos e sofrerem sanções por parte do governo dos Estados Unidos, caso não deem andamento de pautas como o impeachment de Moraes, e a aprovação da anistia na Câmara.

“O vira-latismo bolsonarista envergonha o Brasil. Submeter nossa soberania aos interesses dos EUA é uma afronta ao povo brasileiro e às instituições democráticas. Eles não aceitam o resultado das urnas e continuam tentando manipular a opinião pública. Mas, tenho certeza que, mais uma vez, não passa de um chilique sem impacto político. A vida continua e o trabalho do governo Lula também”, concluiu o deputado baiano.

Pedidos de impeachment

Dezenas de pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) foram protocolados por senadores. No total, já são 26 pedidos e Alexandre de Moraes lidera com 13 requerimentos contra a sua conduta na Corte. O último pedido foi apresentado pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, na última quarta-feira, 23.

O magistrado tem sido o alvo principal dos parlamentares por conta da sua atuação, principalmente nos casos envolvendo Bolsonaro, dentre eles o inquérito das Fake News e dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro.

Tags:

Alexandre de Moraes bolsonarismo democracia eduardo bolsonaro EUA Golpismo Impeachment Jorge Solla pl Política PT STF

x