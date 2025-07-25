Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SUBIU O TOM

Otto Alencar detona Eduardo Bolsonaro: “Seria um favor se ficasse nos EUA"

Senador reage com ironia e preocupação às ameaças feitas por Eduardo Bolsonaro em entrevista nos EUA e propõe que ele receba cidadania norte-americana

Por Rafael Tiago e Rodrigo Tardio

25/07/2025 - 19:01 h | Atualizada em 25/07/2025 - 19:12
Otto Alencar respondeu aos ataques de Eduardo Bolsonaro
Otto Alencar respondeu aos ataques de Eduardo Bolsonaro -

O senador baiano Otto Alencar (PSD-BA) subiu o tom e chegou a ironizar, nesta quinta-feira, 25, ao comentar as declarações de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que durante entrevista ao programa Oeste com Elas, transmitido pelo YouTube, afirmou estar buscando apoio de congressistas norte-americanos para pressionar políticos brasileiros a fim de “ajudar” seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, a não ser preso e a manter a pressão em cima do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de quem busca o impeachment.

O Brasil já teve dois malucos, que foram Collor de Mello e Jair Bolsonaro
Otto Alencar - senador

Em tom ácido, o senador baiano Otto Alencar relembrou que o país já enfrentou figuras políticas com posturas extremadas. “O Brasil já teve dois malucos, que foram Collor de Mello e Jair Bolsonaro, e agora vejo um novo maluco falando bobagens, só que dessa vez lá dos dos Estados Unidos”, comentou o senador em entrevista ao Portal A TARDE.

Otto ainda revelou que pediu ao colega Jaques Wagner (PT-BA) que sugerisse ao governo norte-americano conceder cidadania a Eduardo Bolsonaro. “Pedi a Jaques Wagner (senador pelo PT) que sugerisse ao governo norte-americano a cidadania dos EUA para Eduardo Bolsonaro, para que ele fique por lá e o Brasil se veja livre dele”, disse o senador, que prosseguiu.

“Ele [Eduardo Bolsonaro] pode, no máximo, cancelar o visto dos alvos dele. E isso, na verdade, seria até um favor que ele faria nesse momento [para os brasileiros]”, ironizou Otto. O senador criticou duramente Eduardo, que fez ameaças diretas aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Otto Alencar (PSD) não poupou críticas a Eduardo Bolsonaro
Otto Alencar (PSD) não poupou críticas a Eduardo Bolsonaro | Foto: Roque de Sá | Agência Senado

A fala de Otto foi uma resposta direta às ameaças a Alcolumbre e Motta, após Eduardo falar que "o Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia". A declaração foi uma referência direta para ambos, caso o Brasil não consiga "pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim".

Filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo, que atualmente reside nos Estados Unidos (EUA), segue recebendo salário como deputado federal no Brasil, sem abrir mão do mandato, e tem se aproximado de figuras da extrema-direita americana. Segundo ele, o objetivo da pressão é internacionalizar a narrativa de que há “perseguição política” no Brasil contra o seu pai e aliados.

"O Trump tem um arsenal na mesa dele, e, pode ter certeza, ele não utilizou esse arsenal todo. Caso venha, talvez até hoje, quem sabe, Deus queira, a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, esse vai ser só mais um capítulo dessa novela. Não será o último", ameaçou, mais uma vez, Eduardo Bolsonaro, na entrevista.

Nikolas também vira alvo

Durante o programa no YouTube, o deputado ainda citou outros nomes, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), sugerindo que ele também poderá ser alvo de "perseguições", caso não haja pressão externa sobre autoridades brasileiras.

"Na nossa percepção, é difícil que ele [Nikolas] não tenha a real dimensão do que está sendo tratado aqui nos EUA e que isso é vital para conseguirmos resgatar a democracia brasileira. Então, causa certa estranheza que ele tenha sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante", ponderou. "Eu não acho o Nikolas uma pessoa mal-intencionada, mas eu achava que teria mais respaldo".

Eduardo Bolsonaro está morando nos EUA
Eduardo Bolsonaro está morando nos EUA | Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

O que é a Lei Magnitsky?

A Lei Magnitsky é uma legislação criada originalmente nos Estados Unidos, em 2012, para punir autoridades estrangeiras envolvidas em graves violações de direitos humanos e atos de corrupção. O nome homenageia Sergei Magnitsky, advogado russo que morreu em 2009 após denunciar um esquema bilionário de corrupção envolvendo autoridades do governo da Rússia.

A norma permite que o governo dos EUA congele bens e negue vistos a pessoas acusadas de envolvimento em abusos como tortura, assassinatos extrajudiciais e repressão política. Posteriormente, a lei foi ampliada para o Global Magnitsky Act, com alcance mundial, sendo adotada também por outros países, como Canadá e Reino Unido.

A legislação ganhou destaque recente no Brasil após declarações do deputado Eduardo Bolsonaro, que afirmou tentar enquadrar políticos brasileiros na lei americana como forma de retaliação política.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes crise política eduardo bolsonaro Jair Bolsonaro otto alencar Senado Federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Otto Alencar respondeu aos ataques de Eduardo Bolsonaro
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Otto Alencar respondeu aos ataques de Eduardo Bolsonaro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Otto Alencar respondeu aos ataques de Eduardo Bolsonaro
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Otto Alencar respondeu aos ataques de Eduardo Bolsonaro
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x