Eduardo Bolsonaro ameaça Alcolumbre e Motta com sanções americanas

Deputado federal Eduardo Bolsonaro - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) levantou o tom contra os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmando que ambos podem ser alvos de suspensões de vistos, a exemplo do ministro do STF Alexandre de Moraes, e sanções do governo americano.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre medidas preventivas, os líderes das casas legislativas poderão ser punidos caso não pautem a anistia para os envolvidos na trama golpista e no 8 de janeiro e o Impeachment de Alexandre de Moraes.

"O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim", afirmou em entrevista ao programa Oeste com Elas, transmitida pelo YouTube.

Eduardo também falou sobre a possível aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, um projeto de lei americano que autoriza o governo dos Estados Unidos a punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos, congelar seus ativos e proibi-los de entrar em solo norte-americano.

"O Trump tem um arsenal na mesa dele, e, pode ter certeza, ele não utilizou esse arsenal todo. Caso venha, talvez até hoje, quem sabe, Deus queira, a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, esse vai ser só mais um capítulo dessa novela. Não será o último", pontuou.

Declaração causa incômodo

A declaração de Eduardo Bolsonaro causou irritação em aliados de Hugo Motta, segundo reportagem da Metropoles. Na avaliação de pessoas próximas ao presidente da Câmara, a decisão seria "absurda" e a atuação de Eduardo Bolsonaro no caso está causando seu "isolamento" e trazendo prejuízos para a oposição.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), chamou a fala de Eduardo de "chantagem" e disse que o colega de casa “queimou todas as pontes e tenta intimidar o Congresso Nacional com sanções estrangeiras”.