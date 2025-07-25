Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro ameaça Alcolumbre e Motta com sanções americanas

Deputado diz que presidentes do Senado e Câmara podem perder vistos se não pautarem anistia e impeachment de Moraes

Por Da Redação

25/07/2025 - 17:33 h
Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Deputado federal Eduardo Bolsonaro -

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) levantou o tom contra os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmando que ambos podem ser alvos de suspensões de vistos, a exemplo do ministro do STF Alexandre de Moraes, e sanções do governo americano.

Segundo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre medidas preventivas, os líderes das casas legislativas poderão ser punidos caso não pautem a anistia para os envolvidos na trama golpista e no 8 de janeiro e o Impeachment de Alexandre de Moraes.

"O Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele, se ele não der respaldo ao regime. E também o Hugo Motta, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim", afirmou em entrevista ao programa Oeste com Elas, transmitida pelo YouTube.

Eduardo também falou sobre a possível aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, um projeto de lei americano que autoriza o governo dos Estados Unidos a punir aqueles que considera violadores dos direitos humanos, congelar seus ativos e proibi-los de entrar em solo norte-americano.

"O Trump tem um arsenal na mesa dele, e, pode ter certeza, ele não utilizou esse arsenal todo. Caso venha, talvez até hoje, quem sabe, Deus queira, a Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes, esse vai ser só mais um capítulo dessa novela. Não será o último", pontuou.

Declaração causa incômodo

A declaração de Eduardo Bolsonaro causou irritação em aliados de Hugo Motta, segundo reportagem da Metropoles. Na avaliação de pessoas próximas ao presidente da Câmara, a decisão seria "absurda" e a atuação de Eduardo Bolsonaro no caso está causando seu "isolamento" e trazendo prejuízos para a oposição.

O líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), chamou a fala de Eduardo de "chantagem" e disse que o colega de casa “queimou todas as pontes e tenta intimidar o Congresso Nacional com sanções estrangeiras”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

8 janeiro Alexandre de Moraes anistia golpistas Davi Alcolumbre eduardo bolsonaro Governo americano hugo motta Impeachment sanções americanas vistos suspensos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Deputado federal Eduardo Bolsonaro
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x