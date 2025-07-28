Menu
POLÍTICA

Trump reduz prazo para Putin encerrar guerra na Ucrânia

Presidente dos EUA disse estar “decepcionado” com o líder russo

Por AFP e Redação

28/07/2025 - 12:35 h
Presidente dos EUA, Donald Trump
Presidente dos EUA, Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 28, que deu ao seu contraparte russo, Vladimir Putin, um novo prazo de “10 ou 12 dias” para acabar com a guerra na Ucrânia.

"Estabelecerei um novo prazo de aproximadamente 10 ou 12 dias a partir de hoje. Não há razão para esperar, simplesmente não vemos nenhum progresso sendo feito", lamentou o mandatário americano.

Trump havia estipulado um período de 50 dias ao líder da Rússia para chegar em um acordo sobre a guerra. Ao fim do período o país seria taxado com tarifas de 100%.

“Estou decepcionado com o presidente Putin”, disse Trump, falando ao lado do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, antes de se reunirem na Escócia. “Vou reduzir os 50 dias que dei a ele para um prazo menor.”

O presidente dos EUA anunciou a retaliação contra a Rússia em 14 de julho, ameaçando também tarifas secundárias contra parceiros que comprem petróleo russo.

Guerra na Ucrânia

A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho.

Os russos avançaram pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.

