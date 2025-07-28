Menu
DECISÃO

Moraes manda militares “kids pretos” tirarem fardas durante interrogatório

Ministro afirmou que "acusação é contra militares e não contra o exercito como um todo"

Por Redação

28/07/2025 - 12:16 h | Atualizada em 28/07/2025 - 13:27
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os tenentes-coronéis Rafael Martins e Hélio Ferreira Lima tirassem as fardas durante o interrogatório, que acontece nesta segunda-feira, 28.

A dupla de militares faz parte do grupo de elite do Exército denominado “kids pretos”, que teria planejado o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente, Gerlado Alckmin (PSB) e de Moraes. Eles são réus no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado.

Saiba como STF reagirá a veto de Lula que reduz deputados baianos
Eduardo Bolsonaro diz que sonha em "colocar Moraes na cadeia"
Alexandres de Moraes é líder de pedidos de impeachment no Senado

O juíz auxiliar de Moraes, Rafael Henrique está conduzindo a audiência desta manhã e foi o responsável por retransmitir a ordem do titular para militares retirarem a farda.

“Essa é uma determinação do ministro relator. A acusação é contra militares e não contra o exercito como um todo", afirmou o juiz. As defesas questionaram, alegaram que não havia previsão legal para a restrição.

Interrogatórios

Dez réus do “núcleo 3” que respondem por tentativa de golpe de Estado serão ouvidos nesta segunda-feira, 28, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os depoimentos serão prestados por videoconferência a partir das 9h.

O grupo chamado de "kids pretos" é composto por militares das Forças Especiais do Exército e um policial federal.

Integrantes do "núcleo 3" da trama golpista são interrogados nesta segunda-feira, 28.
Integrantes do "núcleo 3" da trama golpista são interrogados nesta segunda-feira, 28. | Foto: Reprodução / TV Justiça

As oitivas foram marcadas após a Corte ouvir testemunhas listadas pela acusação e pelas defesas. Na última semana, os réus dos núcleos 2 e 4 prestaram depoimentos no Supremo.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os acusados do núcleo foram responsáveis por ações táticas da tentativa de golpe, monitorando alvos e planejando sequestros e execuções.

Os réus vão responder às perguntas do magistrado que conduzir a sessão, que pode ser o relator Alexandre de Moraes ou algum juiz auxiliar, além da PGR e dos advogados de defesa.

Veja quem são os 10 réus do núcleo 3:

  • Bernardo Correa Netto, coronel preso na operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal;
  • Estevam Theophilo, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;
  • Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército e supostamente envolvido com carta de teor golpista;
  • Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo “kids pretos”;
  • Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel do Exército;
  • Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel e integrante do grupo “kids pretos”;
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo “kids pretos”;
  • Ronald Ferreira de Araújo Junior, tenente-coronel do Exército acusado de participar de discussões sobre minuta golpista;
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel;
  • Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

