DECISÃO
Moraes manda militares “kids pretos” tirarem fardas durante interrogatório
Ministro afirmou que "acusação é contra militares e não contra o exercito como um todo"
Por Redação
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que os tenentes-coronéis Rafael Martins e Hélio Ferreira Lima tirassem as fardas durante o interrogatório, que acontece nesta segunda-feira, 28.
A dupla de militares faz parte do grupo de elite do Exército denominado “kids pretos”, que teria planejado o assassinato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente, Gerlado Alckmin (PSB) e de Moraes. Eles são réus no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado.
O juíz auxiliar de Moraes, Rafael Henrique está conduzindo a audiência desta manhã e foi o responsável por retransmitir a ordem do titular para militares retirarem a farda.
“Essa é uma determinação do ministro relator. A acusação é contra militares e não contra o exercito como um todo", afirmou o juiz. As defesas questionaram, alegaram que não havia previsão legal para a restrição.
Interrogatórios
Dez réus do “núcleo 3” que respondem por tentativa de golpe de Estado serão ouvidos nesta segunda-feira, 28, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os depoimentos serão prestados por videoconferência a partir das 9h.
O grupo chamado de "kids pretos" é composto por militares das Forças Especiais do Exército e um policial federal.
As oitivas foram marcadas após a Corte ouvir testemunhas listadas pela acusação e pelas defesas. Na última semana, os réus dos núcleos 2 e 4 prestaram depoimentos no Supremo.
De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os acusados do núcleo foram responsáveis por ações táticas da tentativa de golpe, monitorando alvos e planejando sequestros e execuções.
Os réus vão responder às perguntas do magistrado que conduzir a sessão, que pode ser o relator Alexandre de Moraes ou algum juiz auxiliar, além da PGR e dos advogados de defesa.
Veja quem são os 10 réus do núcleo 3:
- Bernardo Correa Netto, coronel preso na operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal;
- Estevam Theophilo, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;
- Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército e supostamente envolvido com carta de teor golpista;
- Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo “kids pretos”;
- Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel do Exército;
- Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel e integrante do grupo “kids pretos”;
- Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo “kids pretos”;
- Ronald Ferreira de Araújo Junior, tenente-coronel do Exército acusado de participar de discussões sobre minuta golpista;
- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel;
- Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.
