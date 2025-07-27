Deputado baiano diz que Bolsonaro sofre perseguição

Diego Castro e Bolsonaro - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O deputado estadual Diego Castro (PL) participou, na manhã deste domingo, 27, de uma manifestação realizada no Farol da Barra, em Salvador. Durante o ato, que acontece no país inteiro, o parlamentar voltou a afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido alvo de “perseguições” e defendeu a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

A manifestação reuniu apoiadores de Bolsonaro e também contou com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu discurso, Diego afirmou que esse tipo de mobilização deve se repetir em outras cidades brasileiras nos próximos dias.

“Essa manifestação em Salvador é só o começo. Vamos tomar as ruas do Brasil com responsabilidade, pacificamente, para exigir respeito à liberdade, à democracia e ao nosso direito de defender quem acreditamos. Essa mobilização abre caminho para outras que vão acontecer em todo o país”, afirmou o deputado.

Segundo ele, é necessário manter a pressão popular para “garantir que injustiças sejam corrigidas e que o Brasil volte ao rumo do equilíbrio institucional”.