Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Deputado baiano diz que Bolsonaro sofre perseguição

Em protesto nacional, Diego Castro também voltou a defender anistia

Por Redação

27/07/2025 - 11:48 h
Diego Castro e Bolsonaro
Diego Castro e Bolsonaro -

O deputado estadual Diego Castro (PL) participou, na manhã deste domingo, 27, de uma manifestação realizada no Farol da Barra, em Salvador. Durante o ato, que acontece no país inteiro, o parlamentar voltou a afirmar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido alvo de “perseguições” e defendeu a anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Leia Também:

Zambelli se declara exilada política: "Sou uma perseguida"
Revisão da licença-paternidade vai ser pauta no Congresso após recesso
O que falta para o metrô finalmente chegar a Lauro de Freitas?

A manifestação reuniu apoiadores de Bolsonaro e também contou com críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em seu discurso, Diego afirmou que esse tipo de mobilização deve se repetir em outras cidades brasileiras nos próximos dias.

“Essa manifestação em Salvador é só o começo. Vamos tomar as ruas do Brasil com responsabilidade, pacificamente, para exigir respeito à liberdade, à democracia e ao nosso direito de defender quem acreditamos. Essa mobilização abre caminho para outras que vão acontecer em todo o país”, afirmou o deputado.

Segundo ele, é necessário manter a pressão popular para “garantir que injustiças sejam corrigidas e que o Brasil volte ao rumo do equilíbrio institucional”.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

anistia Atos de 8 de janeiro Diego Castro farol da barra

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diego Castro e Bolsonaro
Play

Zambelli presa: reações dividem políticos nas redes sociais; veja

Diego Castro e Bolsonaro
Play

Circuito Mulheres Negras: quanto a prefeitura pagou as artistas?

Diego Castro e Bolsonaro
Play

Desrespeito? Reação de Janja no velório de Preta Gil causa revolta

Diego Castro e Bolsonaro
Play

Bolsonaro vai a culto evangélico e tenta esconder tornozeleira; veja

x