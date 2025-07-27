Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Zambelli se declara exilada política: "Sou uma perseguida"

Deputada diz ainda que sanções ajudam entendimento do caso dela

Por Redação

27/07/2025 - 10:47 h
Carla Zambelli
Carla Zambelli -

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) disse que é uma “exilada política” em vídeo publicado em perfil alternativo no Instagram. Na publicação, ela agradeceu ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por pedir que autoridades italianas “abram a porta” para ela na Itália.

“Eu queria dizer que hoje acordei com uma notícia muito boa, que é um vídeo do Flávio Bolsonaro falando por mim, pedindo por mim para a Giorgia Meloni, para o Matteo Salvini, que é o vice-primeiro-ministro daqui, pedindo para que me recebessem porque sou uma exilada política, sou uma perseguida política no Brasil”, declarou Zambelli.

Sem citar as tarifas de Donald Trump, Zambelli afirmou que as recentes sanções ajudam o caso dela. “Tudo isso que vem acontecendo só vem a facilitar o entendimento aqui. Se não tivesse acontecido tudo isso, com a sanção, não daria pra entender o que está acontecendo comigo.”

Zambelli está proibida de usar as redes sociais desde que Moraes determinou sua prisão preventiva no início de junho deste ano. A deputada licenciada foi condenada a 10 anos de prisão pelos crimes de falsidade ideológica e invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Carla Zambelli

