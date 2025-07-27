Senadores iniciam negociação sobre tarifas dos EUA ao Brasil

Reunião dos senadores - Foto: Nelsinho Trad

Uma primeira reunião preparatória foi realizada neste sábado, 26, em Washington, por integrantes da comitiva de senadores que viajaram aos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil.

No encontro, estavam presentes os senadores Teresa Cristina (PP-MS), Nelsinho Trad (PSD-MS), Esperidião Amin (PP-SC), astronauta Marcos Pontes (PL-SP) e Fernando Farias (MDB-AL). Os senadores Carlos Viana (Podemos-MG), Jaques Wagner (PT-BA) e Rogério Carvalho (PT-SE) devem se juntar aos colegas no domingo (27).

O foco da reunião foi alinhar os pontos de discussão que serão levados com congressistas e empresários americanos nos próximos dias. A agenda do grupo começa oficialmente na manhã de segunda, 28.

Veja agenda da comitiva nos EUA:

Segunda-feira, dia 28 de julho

Encontro na residência oficial da Embaixadora do Brasil em Washington

Reunião na U.S. Chamber of Commerce

Participação do Brazil-U.S. Business Council

Terça-feira, dia 29 de julho

Encontros estratégicos com autoridades norte-americanas

Cobertura exclusiva da assessoria oficial da missão

Quarta-feira, dia 30 de julho

Reunião na Americas Society / Council of the Americas

Coletiva de imprensa

Entenda o tarifaço

No dia 9 de julho, Trump anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.

O Brasil é um dos principais parceiros comerciais o qual se destaca pelas exportações de commodities a países considerados subdesenvolvidos como a China e até mesmo o país norte-americano que implica medidas econômicas reprovadas até mesmo para os seus patriotas. Mas ainda mais prejudicial pode ser a taxação para os exportadores baianos.