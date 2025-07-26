Senadores brasileiros chegam aos EUA para tentar negociar tarifaço

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

Parte da comitiva de senadores brasileiros chegou neste sábado, 25, aos Estados Unidos com a missão de buscar apoio político e empresarial para conter o tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump, que impõe uma taxa de 50% aos produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.

Sem diálogo direto com a Casa Branca até o momento, os parlamentares pretendem pressionar autoridades americanas por meio de reuniões com congressistas, empresários e representantes da sociedade civil. O grupo é formado por oito senadores de diferentes partidos, como PT, PP, PL, PSD, MDB e Podemos.

“O objetivo é mostrar o impacto negativo da medida nas economias dos dois países e reforçar que a soberania brasileira não está em negociação”, afirmou o senador Rogério Carvalho (PT). Já Nelsinho Trad (PSD) destacou que muitos congressistas americanos representam estados que têm relações comerciais diretas com o Brasil e também seriam prejudicados.

Trump não está no país, viajou oficialmente à Escócia. Não há previsão de que a comitiva brasileira seja recebida por representantes da Casa Branca.

Entre os senadores de diversos partidos que viajaram, estão:

Nelsinho Trad, do PSD de Mato Grosso do Sul;

Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul;

Jaques Wagner, do PT da Bahia;

Marcos Pontes, do PL de São Paulo;

Rogério Carvalho, do PT de Sergipe;

Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais;

Fernando Farias, do MDB de Alagoas;

Esperidião Amim, do PP de Santa Catarina.

Tarifaço

O tarifaço faz parte de uma ofensiva dos EUA contra 26 países e a União Europeia. A tarifa ao Brasil é a mais alta.

Segundo o governo americano, a motivação estaria ligada ao processo judicial no STF contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Trump já foi acusado por senadores democratas de abuso de poder ao tentar influenciar decisões do Judiciário brasileiro.

O presidente Lula afirmou que o vice-presidente Geraldo Alckmin está tentando estabelecer uma via de diálogo com o governo norte-americano, mas que a Casa Branca tem se mostrado inacessível até o momento.