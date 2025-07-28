Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Lula pede diálogo com Trump às vésperas de tarifaço entrar em vigor

Medida que taxará exportações brasileiras será efetivada no dia 1º de agosto

Por Da Redação

28/07/2025 - 17:11 h
Lula e Trump
Lula e Trump -

Com a iminência de entrar em vigor o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aos produtos brasileiros, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a pedir por diálogo para tratar a questão.

Leia Também:

Bahia perderá R$ 400 milhões em frutas com tarifaço; manga será a mais afetada
Tarifaço de Trump: de que forma a Bahia sofrerá com as taxas de 50%
Quem escapou do tarifaço de Trump? Veja os países que negociaram

A medida passará a valer na sexta-feira, 1º de agosto, e deverá impactar fortemente a economia baiana, com produtos como celulose, papel, borracha e frutas no topo das exportações, e a nacional.

“Eu espero que o presidente dos Estados Unidos reflita a importância do Brasil. E eu vou fazer aquilo que, no mundo civilizado, a gente faz. Tem divergência? Tem. Senta numa mesa, coloca a divergência do lado e vamos tentar resolver. E não de uma forma abrupta, individual, tomar uma decisão de que vai taxar o brasil em 50%”, disse.

Lula voltou a subir o tom e dizer que a culpa da sanção econômica é da família Bolsonaro, principalmente do deputado federal Eduardo, que está nos Estados Unidos e admitiu ter trabalhado junto ao presidente Trump na guerra comercial.

"Isso é o filho do coisa e o coisa que estão pedindo pra fazer. O cara que fazia campanha embrulhado na bandeira nacional. Brasil acima de tudo. E agora ele vai com a desfaçatez. Brasil acima de tudo, mas primeiro os EUA. Uma falta de patriotismo”, pontuou.

Tentativas

Entre as tentativas de negociação, uma comitiva de senadores brasileiros chegou aos Estados Unidos neste fim de semana com a missão de buscar apoio político e empresarial para conter o tarifaço.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, revelou na última semana ter conversado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.

Alckmin disse que uma das propostas passa por dobrar a relação bilateral com os EUA nos próximos cinco anos.

A expectativa do setor empresarial é que as negociações sejam feitas com cautela e que o governo consiga ao menos adiar as tarifas para depois do 1º de agosto. Assim, teriam mais tempo para negociações.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

1º agosto 50% taxação borracha frutas celulose papel divergência mesa economia baiana exportações Brasil Lula diálogo mundo civilizado Trump tarifaço

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Lula e Trump
Play

Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua

Lula e Trump
Play

Vídeo: aluna é torturada com chutes e pauladas dentro de escola no MT

Lula e Trump
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Lula e Trump
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

x