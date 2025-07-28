Quem escapou do tarifaço de Trump? Veja os países que negociaram

Donald Trump - Foto: Sarah Meyssonnier / Pool / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmou neste domingo, 27, um acordo com a União Europeia e passará a cobrar uma tarifa de 15% sobre as exportações do bloco.

A decisão sobre a negociação ocorreu após uma reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

O acordo consolida a estratégia dos Estados Unidos de rever suas políticas de taxação como forma de diminuir o déficit comercial. Sob a ameaça de tarifas elevadas, diversos países buscaram alternativas mais brandas. Sobre o Brasil, a sinalização é que deva enfrentar a alíquota mais pesada: 50%.

Confira os países que já negociaram com os EUA:

União Europeia - negociou de 30% para 15%

Japão - negociou de 25% para 15%

Indonésia - 32% para 19%

Filipinas - 19%, abaixo da média de 25% a 50% que foi imposta a países sem acordo

Vietnã - de 46% para 20%

Trégua com a China

Os EUA e a China firmaram uma trégua tarifária, que deve ser prorrogada por mais 90 dias. A trégua foi firmada depois que Trump anunciou o aumento das tarifas de produtos chineses para um mínimo de 145%, o que paralisou parte do comércio entre os países. A expectativa é que os países voltem a se reunir na próxima semana.

Washington impôs uma tarifa-base contra os produtos chineses em 30%, no lugar dos 145%. Já o país asiático colocou taxas de 10% sobre os produtos americanos até novo acordo ser fechado.

Negociações

Trump declarou que a maioria dos acordos, "se não todos", será finalizado até agosto. Dos mais de 22 países, grande parte ainda não conseguiram chegar a um desfecho, mas vários deles estão em negociações com os EUA.

Confira os países que já tiveram tarifas anunciadas por Trump:

Brasil: 50% Laos: 40% Myanmar: 40% Canadá: 35% Sérvia: 35% Bangladesh: 35% Tailândia: 36% Camboja: 36% Indonésia: 32% Bósnia e Herzegovina: 30% África do Sul: 30% Iraque: 30% Argélia: 30% Líbia: 30% Japão: 25% Coreia do Sul: 25% Malásia: 25% Cazaquistão: 25% Moldávia: 25% Tunísia: 25% Brunei: 25% Filipinas: 20%

Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, revelou na última semana ter conversado com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick.

Alckmin disse que uma das propostas passa por dobrar a relação bilateral com os EUA nos próximos cinco anos.

A expectativa do setor empresarial é que as negociações sejam feitas com cautela e que o governo consiga ao menos adiar as tarifas para depois do 1º de agosto. Assim, teriam mais tempo para negociações.

No entanto, a alternativa acabou perdendo força neste domingo, quando o governo norte-americano repetiu que não haveria novas negociações com outros países até o início do próximo mês.

Senadores nos EUA

Uma comitiva de senadores brasileiros está nos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil. Começa nesta segunda, 28, uma série de reuniões com congressistas norte-americanos e representantes do setor produtivo do país serão realizadas.