Senadores brasileiros iniciam negociações com EUA sobre tarifas

Tereza Cristina, Nelsinho Trad (gravata rosa) e Jaques Wagner (gravata amarela) nos EUA - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A agenda oficial da comitiva de senadores, que está nos Estados Unidos para tentar negociar as tarifas impostas ao Brasil, começa nesta segunda-feira, 28. Uma série de reuniões com congressistas norte-americanos e representantes do setor produtivo do país serão realizadas.

A programação inicia a quatro dias antes da sobretaxa anunciada pelo presidente Donald Trump entrar em vigor, no dia 1º de agosto.

Ao todo, oito parlamentares participam da delegação, são eles:

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Tereza Cristina (PP-MS)

Jaques Wagner (PT-BA)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Carlos Viana (Podemos-MG)

Fernando Farias (MDB-AL)

Esperidião Amin (PP-SC)

Hoje pela manhã, o grupo já tem reuniões na Embaixada do Brasil em Washington. De tarde, a comitiva segue até a sede da U.S. Chamber of Commerce, uma organização de empresários, onde se encontram com lideranças e representantes do Brazil-U.S. Business Council.

Veja agenda completa da comitiva nos EUA:

Segunda-feira, dia 28 de julho

Encontro na residência oficial da Embaixadora do Brasil em Washington

Reunião na U.S. Chamber of Commerce

Participação do Brazil-U.S. Business Council

Terça-feira, dia 29 de julho

Encontros estratégicos com autoridades norte-americanas

Cobertura exclusiva da assessoria oficial da missão

Quarta-feira, dia 30 de julho

Reunião na Americas Society / Council of the Americas

Coletiva de imprensa

Os senadores chegaram nos EUA neste fim de semana e se reuniram na noite de sábado, 26, para alinhar os pontos que serão abordados durante a viagem.

Os parlamentares estão tentando reverter ou adiar a aplicação das tarifas anunciadas por Trump. No último dia 9 de julho, o presidente norte-americano anunciou tarifa de 50% sobre as exportações brasileiras a partir de 1º de agosto e relacionou a medida à ação penal em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu.

A viagem foi aprovada por unanimidade pelo Plenário do Senado.

Entenda o tarifaço

No início do mês, Trump anunciou a imposição de uma sobretaxa de 50% nos produtos brasileiros exportados para o país. A medida, segundo o chefe da Casa Branca, que também trava uma guerra comercial com o Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte, é uma retaliação ao que ele considerada uma perseguição judicial ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Conheci e tive contato com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e o respeitei profundamente, assim como a maioria dos outros líderes mundiais. A maneira como o Brasil tem tratado o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato — inclusive pelos Estados Unidos —, é uma desgraça internacional. Este julgamento não deveria estar acontecendo. Trata-se de uma caça às bruxas que deve acabar imediatamente", afirmou Trump na carta endereçada ao Brasil.

O Brasil é um dos principais parceiros comerciais o qual se destaca pelas exportações de commodities a países considerados subdesenvolvidos como a China e até mesmo o país norte-americano que implica medidas econômicas reprovadas até mesmo para os seus patriotas. Mas ainda mais prejudicial pode ser a taxação para os exportadores baianos.