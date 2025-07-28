Menu
8 DE JANEIRO

Quem são os 'kids pretos'? Descubra por que o STF os julga por golpe

Depoimentos serão prestados por videoconferência a partir das 9h

Por Redação

28/07/2025 - 7:46 h | Atualizada em 28/07/2025 - 9:54
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal -

Dez réus do “núcleo 3” que respondem por tentativa de golpe de Estado serão ouvidos nesta segunda-feira, 28, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os depoimentos serão prestados por videoconferência a partir das 9h.

O grupo chamado de "kids pretos" é composto por militares das Forças Especiais do Exército e um policial federal.

As oitivas foram marcadas após a Corte ouvir testemunhas listadas pela acusação e pelas defesas. Na última semana, os réus dos núcleos 2 e 4 prestaram depoimentos no Supremo.

De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), os acusados do núcleo foram responsáveis por ações táticas da tentativa de golpe, monitorando alvos e planejando sequestros e execuções.

Os réus vão responder às perguntas do magistrado que conduzir a sessão, que pode ser o relator Alexandre de Moraes ou algum juiz auxiliar, além da PGR e dos advogados de defesa.

Veja quem são os 10 réus do núcleo 3:

  • Bernardo Correa Netto, coronel preso na operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal;
  • Estevam Theophilo, general da reserva e ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército;
  • Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército e supostamente envolvido com carta de teor golpista;
  • Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo “kids pretos”;
  • Márcio Nunes de Resende Júnior, coronel do Exército;
  • Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel e integrante do grupo “kids pretos”;
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército e integrante do grupo “kids pretos”;
  • Ronald Ferreira de Araújo Junior, tenente-coronel do Exército acusado de participar de discussões sobre minuta golpista;
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel;
  • Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

A etapa é um dos passos finais antes do processo ser liberado para julgamento pelo relator. O núcleo 2 e 4 entram na fase de apresentação de requerimentos e diligências complementares, o núcleo 1, onde figuram Jair Bolsonaro (PL) e o colaborador Mauro Cid, está na fase de apresentação das alegações finais.

Os réus do núcleo 3 são acusados de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, envolvimento em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

x