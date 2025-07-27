Secretário do Comércio dos EUA diz que tarifas não vão ser adiadas

Lutnick disse que as receitas com as tarifas são de US$ 700 bilhões por ano, chegando a US$ 7 trilhões em 10 anos - Foto: AFP

Howard Lutnick, secretário do Comércio dos Estados Unidos, afirmou que as tarifas, previstas para começar no próximo dia 1º de agosto, não vão ser adiadas.

"Sem mais períodos de carência", afirmou em entrevista à Fox News. Ainda assim, Lutnick afirmou que, quando as taxas começarem, os países ainda vão poder falar com o governo americano.

"O presidente está definitivamente disposto a negociar e conversar com as grandes economias, com certeza", diz o secretário.

Durante a entrevista, Lutnick afirmou que as receitas com as tarifas são de US$ 700 bilhões por ano, o que chegam a US$ 7 trilhões em 10 anos.

O secretário também reiterou que os acordos que o presidente Donald Trump tem fechado abrem mercados para os exportadores dos EUA. "Nunca nosso setor agrícola e industrial teve acesso a esses mercados", afirma.

Para Lutnick, o crescimento das exportações "vai pagar por tudo" e vai tornar os americanos mais ricos, além de aumentar a receita fiscal do governo.