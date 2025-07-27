Menu
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA

Uso de IA contribui para crescimento de ataques hackers

Relatório mostra que ataques com IA já representam 30% das ameaças digitais

Por Redação

27/07/2025 - 12:56 h
Brasil se destaca como país de onde partem os ataques hackers
A inteligência artificial (IA) chegou para facilitar a vida de todos os profissionais que lidam com a tecnologia no trabalho. Porém, na contramão desse cenário, há um aumento do número de atasques criminosos no espaço cibernético. O alerta foi feito pela empresa Netscout, especializada em cibersegurança e monitoramento de tráfego.

De acordo com levantamento feio pela empresa, cerca de 30% dos ataques hacker são orquestrados pela IA. De acordo com os executivos da empresa, os ataques são cada vez mais sofisticados o que torna mais difícil a detecção

"A IA veio não só para ajudar o lado do bem, mas também para popularizar e dar uma abrangência muito maior hoje para esse tipo de atuação na internet", explicou o engenheiro e consultor sênior da Netscout Brasil, Kleber Carriello ao Correio Braziliense.

Segundo Carriello, há uma disseminação de grupos paralelos na Deep Web e na plataforma de conversas Telegram para treinamentos no uso da IA com objetivos de hackear sistemas de empresas.

"Com modelos treinados, os atacantes podem automatizar ações maliciosas sem depender de conhecimento técnico profundo. A IA industrializou os ataques, criando movimentos que se passam por interações rotineiras", disse.

No segundo semestre de 2024, a Netscout identificou mais de um milhão de tentativas de ataques de Negação de Serviço Distribuído (DDoS). Nesse tipo de ação, o grupo criminoso acessa o sistema privado, inunda com o tráfego com múltiplas fontes com o objetivo de danificar um determinado serviço on-line.

Leia Também:

Essas 2 profissões vão sumir do mapa em 6 meses por causa da IA
Entenda como criar imagens com IA do Whatsapp
Conheça a nova Inteligência Artificial que prevê decisões humanas

As empresas de telecomunicações sem fio que operam no Brasil foram as mais visadas por hackers, com 48.845 ataques registrados. "Os ataques DDoS se tornaram a ferramenta mais usada para a guerra cibernética", disse Richard Hummel, diretor de inteligência de ameaças da Netscout.

O relatório também revela que o Brasil não apenas se destaca como um dos países mais afetados por ações cibernéticas ilegais, mas também figura como uma das principais origens de ataques.

"Hoje o Brasil tem uma infraestrutura de internet muito grande, muito desenvolvida e hoje muitos ataques são gerados aqui. Essa infraestrutura é boa e ruim ao mesmo tempo", explicou Geraldo Guazzelli, diretor-geral da Netscout no Brasil.

Ver todas

x