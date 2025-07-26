Menu
RISCO

Essas 2 profissões vão sumir do mapa em 6 meses por causa da IA

CEO da Perplexity afirma que cargos podem ser substituídos por inteligência artificial em até 12 meses

Por Agatha Victoria

26/07/2025 - 16:26 h | Atualizada em 27/07/2025 - 15:49
Funções como a de assistente executivo pode sumir em até 12 meses
Funções como a de assistente executivo pode sumir em até 12 meses

Com o avanço da Inteligência Artificial, o mercado de trabalho pode passar por mudanças drásticas. Segundo Aravind Srinivas, CEO da startup de IA Perplexity, duas profissões correm o risco de desaparecer já nos próximos meses: recrutador e assistente executivo.

O empresário afirmou recentemente, em entrevista ao site The Verge, que com o desenvolvimento de novos modelos de linguagem avançados, como o ChatGPT, a substituição de cargos administrativos por IA será rápida e poderá ocorrer dentro de seis a doze meses.

Profissões em risco

A empresa liderada por Srinivas, a Perplexity, está desenvolvendo uma nova inteligência artificial chamada Comet, um navegador que executa tarefas de forma livre e autônoma, sem precisar da intervenção humana.

O sistema é capaz de realizar buscas, organizar agendas, planejar reuniões, gerar relatórios e enviar e-mails personalizados em grande escala.

No campo dos recursos humanos, o projeto poderá buscar perfis profissionais e organizar seleções com agilidade e volume, de forma mais prática e rápida do que um recrutador humano.

Os planos do CEO da Perplexity são ambiciosos, ele pretende criar modelos mais avançados do que o GPT-5 ou o Claude 4.5. Segundo ele, trabalhos inteiros poderão ser automatizados com fluidez e em curto prazo.

Para o executivo, a automação não será apenas uma contribuição, mas sim uma substituição direta de funções.

O avanço da tecnologia preocupa especialistas. De acordo com reportagem do jornal El Confidencial, nem todos os trabalhadores terão espaço para se reinventar como supervisores de IA, uma das poucas funções que ainda exigirão envolvimento humano.

x