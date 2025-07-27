Fábio Carille explica baixa minutagem de Rúben Rodrigues no Vitória

Rúben Rodrigues em ação na partida contra o Mirassol - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Contratado nesta janela de transferências, o português Rúben Rodrigues ainda não conseguiu ter uma sequência de jogos no Vitória. Durante o empate com o Mirassol neste último sábado, 26, pela rodada 17 do Brasileirão, o meia de 28 anos atuou por apenas oito minutos e acumula um total de 19' desde que começou a ser relacionado.

Atuando fora do continente europeu pela primeira vez na carreira, Rodrigues vive processo de adaptação no Brasil e de recondicionamento físico. No duelo com o time paulista, o português começou no banco apesar do desfalque de Matheuzinho. O escolhido para substituir o camisa 10 foi o volante Ronald, que se destacou atuando mais avançado como meia.

Em entrevista coletiva após o apito final, o técnico Fábio Carille comentou sobre "respeitar o melhor momento" para Rúben Rodrigues ter mais minutagem nos jogos. "Rúben [Rodrigues] é um atleta que está chegando, precisa de uma parte física melhor. Muito técnico, mas vem sofrendo, faz parte. Temperatura, tudo mais, cara que vem da Inglaterra, três anos lá. Vamos respeitar o melhor momento até para que ele não perca a confiança e, quando entrar, entrar bem".

Rúben Rodrigues no Vitória

Botafogo - atuou por 11 minutos

RB Bragantino - não saiu do banco

Sport - não saiu do banco

Mirassol - atuou por 8 minutos

Rúben Rodrigues, meia do Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Segunda contratação da janela

Rúben Rodrigues foi anunciado como novo jogador do Vitória há cerca de um mês, sendo o segundo reforço a desembarcar no Barradão após a promessa de reformulação no elenco feita pelo presidente Fábio Mota. Ele estava no Oxford-ING e assinou contrato até junho de 2027.

Quando foi apresentado oficialmente pelo Leão da Barra, o próprio jogador português afirmou que levaria um tempo se adaptando ao novo país e liga. "Minha expectativa é alta. Já vi o nível dos treinos, os jogadores são muito bons. É um pouco diferente da Inglaterra, que é mais bola longa, físico. É um pouco difícil, mas vou me adaptar. Vou precisar de um pouco de tempo porque fiquei oito semanas fora. Vou precisar de um pouco de tempo, ficar mais forte", explicou Rodrigues.

Rúben Rodrigues sendo apresentado pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com Rúben Rodrigues entre as opções, o Vitória volta a jogar às 19h30 do próximo domingo, 3, contra o Palmeiras. A partida será realizada no Barradão, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.