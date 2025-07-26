Vitória arranca empate do Mirassol e segue fora do Z-4 do Brasileirão

Vitória empata em 1 a 1 com o Mirassol pela Série A, com gol de Baralhas. Time baiano permanece fora do Z-4 e agora encara o Palmeiras no Barradão. - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória arrancou um empate importante contra um adversário da parte de cima da tabela, mas não faltaram oportunidades para vencer o jogo. Neste sábado, 26, o Leão da Barra visitou o Mirassol, em São Paulo, e empatou por 1 a 1, com gols de Edson Carioca e Baralhas.

Com o resultado, a equipe comandada por Fábio Carille permaneceu na 15ª posição do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos somados, três a mais que o Vasco, primeiro clube na zona de rebaixamento.

O jogo

O Vitória quase abriu o placar logo após o apito inicial. Com apenas 25 segundos de jogo, depois de o rubro-negro baiano rolar a bola, Lucas Arcanjo fez um lançamento, a bola desviou na entrada da área do Mirassol e o zagueiro Gabriel Knesowitsch mandou no travessão, quase marcando um gol contra a própria meta.

Contudo, apesar da primeira grande chance ter sido do Leão da Barra, o primeiro gol foi do Mirassol. Aos 5 minutos, após grande jogada do time mandante, Edson Carioca mandou a bola por debaixo das pernas do goleiro Lucas Arcanjo, abrindo o placar: 1 a 0 para o Mirassol.

O confronto permaneceu agitado, e o Vitória não se intimidou com o gol adversário, empatando o jogo aos 12 minutos do primeiro tempo. O volante Baralhas acertou um belo chute após a bola sobrar na entrada da área e igualou o placar: 1 a 1 no duelo dos leões.

Já na segunda etapa, o jogo continuou equilibrado, mas, novamente, foi o Vitória que assustou primeiro. Pelo lado direito, Osvaldo encontrou espaço e chutou colocado, mas a bola explodiu no travessão. Na sequência, após cobrança de escanteio, Lucas Braga perdeu a chance de virar o jogo para o Leão da Barra. O camisa 22 ficou cara a cara com o goleiro Walter, mas o arqueiro fez uma bela defesa à queima-roupa.

O jogo seguiu movimentado no restante da etapa final, com Mirassol e Vitória fazendo uma boa partida, mas o empate prevaleceu no placar.

Próximo compromisso

Na próxima rodada, o Vitória entra em campo contra o Palmeiras, no domingo, 3, às 20h30, no Barradão, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.