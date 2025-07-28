Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ECONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PREJUÍZO

Bahia perderá R$ 400 milhões em frutas com tarifaço; manga será a mais afetada

A Bahia, responsável por exportar entre 50% a 60% do fruto para os Estados Unidos, agora está no centro da preocupação de perdas

Por Carla Melo

28/07/2025 - 14:07 h
As exportações baianas registraram, no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 8,3%
As exportações baianas registraram, no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 8,3% -

Apesar de ainda não ser colocada em ação, a tão temida taxação de 50% dos Estados Unidos sobre a exportação de produtos brasileiros já começa a estremecer a cadeia que movimenta uma parte do Produto Interno Bruto baiano: os fruticultores - responsáveis por 8,1% dos produtos exportados ao país norte-americano.

As exportações baianas registraram, no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 8,3%. Especialistas acreditam, entretanto, que esse cenário deve mudar nos próximos meses. A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) acredita que o estado baiano vai perder R$ 1,8 bilhões, ao menos 0,38% do PIB baiano.

Embora a celulose e o papel, químicos e petroquímicos, borracha e derivados e metalurgia liderarem o topo de produtos exportados aos EUA, a fruticultura é o que mais preocupa os produtores baianos, isso porque não há como estocá-las devido a sua perecibilidade.

“Enxergamos com muita preocupação porque não é uma questão fácil de ser resolvida. Esperamos que os governantes tenham bom senso porque senão essa culpa vai parar no colo do brasileiro em forma de aumento de inflação, em perdas de emprego… Desde que foi declarado, a taxação criou uma insegurança, e hoje nós já temos alguns produtos que houve queda no valor do produto”, informou o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humberto Pitanga em encontro com jornalistas nesta segunda-feira, 28.

Leia Também:

Tarifaço: governo tem plano para socorrer setores afetados
Tarifaço de Trump: de que forma a Bahia sofrerá com as taxas de 50%
Happy Hour deve ficar mais caro com tarifaço dos EUA; entenda

Uma das produções mais afetadas serão as mangas, cuja colheita se inicia em agosto e segue até setembro. A Bahia, que é responsável por exportar entre 50% a 60% do fruto para os Estados Unidos, agora está no centro da preocupação de perdas. Cerca de 2.500 containers de manga do Vale do São Francisco para os Estados Unidos, previstos em agosto, agora podem ganhar outro destino.

“Não dá para esperar resolver o problema daqui a 60/90 dias, porque já passou o ponto da colheita, e já houve a perda do produto. Então, as coisas precisam ser resolvidas rapidamente. O que mais preocupa é a questão da fruticultura”, continuou ele.

Ampliar mercado não é opção

O Brasil tem apostado na possibilidade de ampliação do mercado exportador como uma forma de driblar as dificuldades no caminho de faturamento das exportações, principalmente para a Ásia. Essa alternativa, contudo, para a fruticultura, não é possível.

“Um café naturalmente vai abrir outros mercados porque é uma commoditie que está ocupando mercados super importantes como os asiáticos estão começando a consumir e isso vai gerar uma demanda mundial absurda por café. A nossa celulose também tem mercados super importantes na Ásia e na Europa para ocupar, mas a fruticultura não, até pela emergência de de solução, a urgência de se ter um mercado, não dá para se construir um mercado recado tão rapidamente para colocar”, finalizou o presidente.

Humberto Pitanga, presidente da FAEB
Humberto Pitanga, presidente da FAEB | Foto: Carla Melo | Ag. A TARDE

O que se tem para fazer é torcer

O setor produtivo agrônomo teme, além das perdas de produção, a demissão em massa. Os mais de três mil fruticultores/exportadores do Vale do São Francisco - aqueles que se preparam para exportar as mangas para o país norte-americano, temem pelos impactos econômicos e sociais, com possibilidade de demissões em massa e perda da produção na lavoura.

Importante atividade para a economia estadual e em diferentes regiões do estado, a fruticultura baiana exportou 187 mil toneladas em 2024, com receita de US$ 268,5 milhões, dos quais, US$ 71,8 milhões das exportações para os EUA. O setor emprega atualmente 35,7 mil trabalhadores que podem ser prejudicados a partir do dia 1º de agosto - data em que as medidas estadunidenses entrarão em vigor.

Somente da região do Vale do São Francisco, que abrange municípios da Bahia e Pernambuco, a estimativa é que a fruticultura gere aproximadamente 250 mil empregos diretos e outros 750 mil indiretos. De acordo com o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Juazeiro, Josival Barbosa, é difícil estimar o número de demissões, mas é certo que serão muitas com reflexo na economia regional.

As perdas de exportação para o setor de alimentos com a imposição de taxas dos EUA está estimada em quase US$ 71 milhões (quase R$ 400 milhões) - a maior perda projetada em produtos básicos.

"Houve uma politização de ambos os lados. É um problema tão grave, mas a gente espera que os governos, que é quem tem verdadeiramente a responsabilidade de resolver o problema, tenha equilíbrio, bom senso, pense na economia, no povo brasileiro, sente a mesa, busque diálogo, que eu acho que o diálogo constrói sempre. É realmente urgente que se construa uma solução diplomática saudável para gente continuar produzindo e gerando lucro", finalizou Pitanga.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

agronomia economia exportações frutas produção baiana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As exportações baianas registraram, no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 8,3%
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

As exportações baianas registraram, no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 8,3%
Play

Mineração: Bahia sediará evento histórico que contará com pregão da Bolsa de Toronto

As exportações baianas registraram, no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 8,3%
Play

Megan, a "filha digital" da Bahia que revoluciona a segurança com IA

As exportações baianas registraram, no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 8,3%
Play

Cuidado com o leão! Saiba como o animal se tornou símbolo do IR

x