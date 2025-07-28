Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE

Homens bebem veneno para matar lagarta achando ser cachaça e morrem

Eles ainda foram levados a unidade de saúde, mas morreram logo em seguida

Por Redação

28/07/2025 - 23:35 h
Líquido estava na casa de familiar de um dos homens
Líquido estava na casa de familiar de um dos homens -

Dois homens, de 33 e 45 anos, morreram depois que beberam acidentalmente veneno para matar lagartas achando que era cachaça. O caso aconteceu no domingo, 27, em uma residência localizada no Sítio Cajazeiras do Simão, na zona rural Assaré, no interior do Ceará.

A garrafa com o veneno estava na casa de um familiar de um dos homens. Após a ingestão do líquido, os dois rapazes, que ainda não foram identificados, começaram a passar mal. Eles foram levados a uma unidade de saúde de Farias Brito, cidade vizinha a Assaré, onde morreram.

Leia Também:

Alckmin fala em "empenho" para buscar solução para Tarifaço
“Furacão brasileiro” avança pelo país e gera alerta em várias regiões
Lula pede diálogo com Trump às vésperas de tarifaço entrar em vigor

O caso é investigado pela Delegacia de Assaré. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSP/ CE), somente depois da conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) será possível determinar a causa das mortes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

homem tomam veneno achando que é cachaça homens confudem veneno com cachaça homens tomam veneno achando que era cachaça

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Líquido estava na casa de familiar de um dos homens
Play

Câmera corporal mostra PMs executando morador de rua

Líquido estava na casa de familiar de um dos homens
Play

Vídeo: aluna é torturada com chutes e pauladas dentro de escola no MT

Líquido estava na casa de familiar de um dos homens
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Líquido estava na casa de familiar de um dos homens
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

x