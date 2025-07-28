Homens bebem veneno para matar lagarta achando ser cachaça e morrem

Líquido estava na casa de familiar de um dos homens - Foto: Reprodução Polícia Civil Ceará

Dois homens, de 33 e 45 anos, morreram depois que beberam acidentalmente veneno para matar lagartas achando que era cachaça. O caso aconteceu no domingo, 27, em uma residência localizada no Sítio Cajazeiras do Simão, na zona rural Assaré, no interior do Ceará.

A garrafa com o veneno estava na casa de um familiar de um dos homens. Após a ingestão do líquido, os dois rapazes, que ainda não foram identificados, começaram a passar mal. Eles foram levados a uma unidade de saúde de Farias Brito, cidade vizinha a Assaré, onde morreram.

O caso é investigado pela Delegacia de Assaré. Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública do Ceará (SSP/ CE), somente depois da conclusão do laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) será possível determinar a causa das mortes.