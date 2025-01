Suspeito de matar quatro da mesma família diz ter nojo da enteada

Veneno utilizado, segundo o Instituto de Medicina Legal (IML), foi o terbufós - Foto: Reprodução | TV Globo

O principal suspeito de envenenar e matar quatro pessoas da mesma família na cidade de Parnaíba, no Piauí, Francisco de Assis Pereira da Costa disse em depoimento à polícia que tinha nojo e raiva da enteada, Francisca Maria da Silva. Ele, no entanto, negou que tenha cometido o crime. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira, 8, durante coletiva de imprensa concedida por integrantes da Polícia Civil.

Leia mais:

>> Mãe de crianças mortas após comerem arroz com chumbinho é a 4ª vítima

>> Bebê morre por suspeita de envenenamento no Piauí

Além de Francisca, três pessoas morreram. Veja:

Manoel Leandro da Silva, de 18 anos (enteado de Francisco)

Francisca Maria da Silva, de 32 anos (enteada de Francisco)

Criança de 1 ano (filho de Francisca)

Criança de 3 anos (filha de Francisca)

Outra filha de Francisca, de 4 anos, está internada no Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Francisco também foi hospitalizado, mas recebeu alta. De acordo com a polícia, o principal suspeito do crime fingiu ter igerido o alimento.

A polícia pontuou a forma como ele se referia aos membros da família. "Ele revelou, bem como as enteadas, que o relacionamento entre eles era conturbado, para dizer o mínimo. Ele não falava com nenhum dos filhos da esposa e tinha um sentimento de ódio específico em relação à Francisca Maria, mãe das crianças", disse o delegado Abimael Silva.

"Esse sentimento de ódio era tão grande que mesmo com ela no leito da morte, ele não conseguia esconder isso no depoimento dele. Ele disse que quando olhava para ela sentia nojo e raiva. Isso são palavras dele no depoimento dele", acrescentou Silva.

Ainda segundo o delegado, ele sentia desprezo pelos filhos de Francisca Maria. "Chamava-os de 'primatas', pessoas não higiênicas, pessoas que ele não queria conviver, mas suportava", afirmou o delegado.

O veneno utilizado, segundo o Instituto de Medicina Legal (IML), foi o terbufós, produto químico altamente tóxico, usado em pesticidas e na composição do chumbinho. A venda dele é proibida no Brasil.