Entregador some com morangos do amor e vira caso de polícia; entenda

Morango do amor, doce que tem sido sucesso de vendas no Brasil - Foto: Reprodução | YouTube

O que seria um simples pedido de morango do amor, que tem viralizado nas redes sociais acabou virando uma confusão e até boletim de ocorrência em Madureira, na Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). O caso aconteceu na quinta-feira, 25.

Trata-se de um pedido de 13 morangos que foi tornado público pelo empresário Célio Luiz no perfil de sua confeitaria, a LuizCake que fica no bairro de Del Castilho. No vídeo ele conta que sua prima fez o pedido para ser entregue no escritório onde trabalha, mas não foram entregues.

“No escritório em que a minha prima trabalha, normalmente eles sempre fazem pedidos grandes, sempre pedem 20, 14, 16 doces. Dessa vez, não foi diferente. Pediram 13 morangos do amor, mas o meu aplicativo estava travado por causa da demanda, então eu pedi para ela solicitar a entrega”, disse Célio.

O pedido foi feito através do aplicativo Uber Entregas, o responsável pela entrega confirmou a identidade de quem iria receber, mas não cumpriu a sua tarefa de levar os doces ao cliente.

“Ele chegou, nós conversamos, ele confirmou o nome dela duas vezes e foi. Pouco tempo depois, eu comecei a receber um monte de mensagens, quando vi, era a minha prima dizendo que o cara simplesmente tinha cancelado a entrega e ficado com todos os morangos do amor”, contou.

Célio disse que ficou um pouco chateado com a situação, mas levou para o lado cômico. “Para vocês verem o nível que chegou essa febre do morango, o motoqueiro quis ficar para experimentar, dar para a família, sei lá…”, brincou.