Homem em situação de rua é morto a facadas no interior da Bahia

Câmeras de segurança registraram o momento do crime

Por Redação

05/08/2025 - 6:54 h
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo no local
A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo no local

Um homem em situação de rua foi assassinado por duas pessoas a facadas na madrugada do último sábado, 2, na Rua Castelo Branco, em Irecê, no norte da Bahia. O crime foi registrado por câmeras de segurança, e a vítima ainda não foi identificada.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o corpo no local. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve na cena e constatou o óbito.

Moradores relataram à PM que o homem vivia em situação de rua e já havia se envolvido em desentendimentos com pessoas da região. Com ele, foram encontrados isqueiros, cachimbos, sandálias, dois bonés e um cartão bancário.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que instaurou um inquérito para investigar o homicídio e identificar os responsáveis pelo crime.

x