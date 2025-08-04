INVESTIGAÇÃO
Ligação? Empresária é morta na Bahia após marido ser executado
Mariane foi surpreendida por homens armados que chegaram em um veículo e atiraram contra ela
Por Leilane Teixeira
Uma empresária de Jacobina, identificada como Mariane Jesus da Cruz, de 35 anos, foi assassinada a tiros no bairro Mundo Novo. A vítima era proprietária de duas lojas de roupas e atuava no comércio local.
Segundo a Polícia Civil, Mariane foi surpreendida por homens armados que chegaram em um veículo e atiraram contra ela. O crime aconteceu no sábado, em plena luz do dia. Segundo moradores da região, Mariane era uma mulher trabalhadora e dedicada aos negócios.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares, mas o chegarem ao local, os socorristas confirmaram o óbito da empresária ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a Polícia Civil investigará o caso.
Leia Também:
Marido também foi executado
Mariane havia perdido o companheiro recentemente, em março deste ano. Segundo a Polícia Civil, o homem foi assassinado no estado de São Paulo,. Ainda não se sabe as circunstâncias, que seguem em investigação.
Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que não descarta relação, mas ainda "é cedo para confirmar envolvimento entre os dois casos".
Ainda de acordo com a corporação, testemunhas estão sendo ouvidas, e câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar nas investigações. A polícia também avalia se a vítima vinha recebendo ameaças ou se havia algum histórico de conflitos pessoais ou comerciais que possam ter contribuído para o crime. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Jacobina.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes