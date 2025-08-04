Ligação? Empresária é morta na Bahia após marido ser executado

Vítima foi identificada como Mariane Jesus da Cruz, de 35 anos - Foto: Reprodução redes sociais

Uma empresária de Jacobina, identificada como Mariane Jesus da Cruz, de 35 anos, foi assassinada a tiros no bairro Mundo Novo. A vítima era proprietária de duas lojas de roupas e atuava no comércio local.

Segundo a Polícia Civil, Mariane foi surpreendida por homens armados que chegaram em um veículo e atiraram contra ela. O crime aconteceu no sábado, em plena luz do dia. Segundo moradores da região, Mariane era uma mulher trabalhadora e dedicada aos negócios.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado por populares, mas o chegarem ao local, os socorristas confirmaram o óbito da empresária ainda no local. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia e a Polícia Civil investigará o caso.

Marido também foi executado

Mariane havia perdido o companheiro recentemente, em março deste ano. Segundo a Polícia Civil, o homem foi assassinado no estado de São Paulo,. Ainda não se sabe as circunstâncias, que seguem em investigação.

Ao Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que não descarta relação, mas ainda "é cedo para confirmar envolvimento entre os dois casos".

Ainda de acordo com a corporação, testemunhas estão sendo ouvidas, e câmeras de segurança da região estão sendo analisadas para auxiliar nas investigações. A polícia também avalia se a vítima vinha recebendo ameaças ou se havia algum histórico de conflitos pessoais ou comerciais que possam ter contribuído para o crime. O caso será investigado pela Delegacia Territorial de Jacobina.