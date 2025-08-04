Menu
PRISÃO MANTIDA

Influência do pai? Oruam é transferido para cela coletiva com CV

Oruam é filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho

Por Leilane Teixeira

04/08/2025 - 17:46 h
Prisão preventiva de Oruam foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ)
Prisão preventiva de Oruam foi decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) -

O cantor Mauro Davi Nepomuceno, conhecido como Oruam, foi transferido para uma cela coletiva na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com maior concentração de traficantes ligados ao Comando Vermelho (CV).

O artista passou por audiência de custódia nesta segunda-feira, 4, e teve a prisão mantida, segundo Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). O artista está detido desde 22 de julho, indiciado por sete crimes:

  • tráfico de drogas;
  • associação para o tráfico;
  • resistência;
  • desacato;
  • dano;
  • ameaça;
  • lesão corporal

Unidade 'destinada' ao CV

A unidade, popularmente conhecida como Bangu 3, é destinada majoritariamente a presos ligados à facção Comando Vermelho (CV) e abriga atualmente alguns dos principais líderes da organização criminosa. Oruam agora divide espaço com outros detentos sob custódia da mesma unidade, como:

  • My Thor
  • Léo Barrão
  • Choque
  • Naldinho

Segundo a Seap, a mudança de cela segue um procedimento padrão, com base em critérios de avaliação da administração prisional. Até então, o rapper encontrava-se isolado, conforme práticas iniciais de segurança adotadas no sistema carcerário.

Quem é Oruam?

Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como um dos líderes do Comando Vermelho.

Até o momento, a defesa do artista não se manifestou sobre a manutenção da prisão ou sobre as novas condições a que ele está submetido no presídio. O caso segue sob investigação das autoridades fluminenses.

