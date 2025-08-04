Líder do BDM, Boca Nua morre em confronto com a polícia em Salvador

Boca Nua passou a integrar a carta do naipe de espadas em agosto de 2024 - Foto: Divulgação | SSP - BA

O integrante da carta Três de Espadas no Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública (SSP/BA), Elias Soares Santos, o Boca Nua, morreu durante confronto com a polícia em meio à Operação Hunt no bairro de Nazaré, em Salvador.

Líder do BDM, Boca Nua era investigado por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e atuação como liderança do crime organizado no bairro do Comércio. A sua esposa também foi presa sob a acusação de ter participação em um homicídio.

Equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) se deslocaram até o local para cumprir dois mandados de prisão em aberto contra o foragido. Durante a tentativa de abordagem, Elias reagiu e entrou em confronto com os policiais. Ele foi atingido, socorrido para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações conduzidas pela Polícia Civil, indicam que “Boca Nua” integrava um grupo criminoso com atuação em diversos bairros de Salvador. O alvo era monitorado pelo setor de inteligência e vinha utilizando endereços alternativos para se esconder, inclusive na região da Ladeira do São Francisco, onde foi localizado. Ele passou a integrar a carta do naipe de espadas em agosto de 2024 e, em maio, foi alvo da Operação Proteger, deflagrada em conjunto pelas polícias Militar e Civil no combate ao tráfico de drogas.

O que é o Baralho do Crime

Desde 2008, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia vem inovando no enfrentamento à criminalidade com um recurso único: o Baralho do Crime. Essa iniciativa usa cartas de baralho para exibir fotos e dados dos criminosos mais procurados, facilitando o reconhecimento e a colaboração da população.

Com 52 cartas divididas nos quatro naipes tradicionais, paus, ouros, copas e espadas, cada carta destaca um foragido, trazendo detalhes como nome, apelido e os crimes que ele cometeu. A posição da carta também indica o nível de ameaça, com os ‘áses’ representando os criminosos mais perigosos de cada grupo.

Mais do que um simples material informativo, o Baralho do Crime conecta cidadãos e forças policiais, estimulando denúncias anônimas e seguras. O objetivo é claro: transformar rostos desconhecidos em nomes familiares, ampliando a participação popular na luta contra o crime.