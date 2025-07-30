Autor de triplo homicídio, Dez de Paus do Baralho do Crime é preso

No imóvel, foram apreendidos aparelhos telefônicos, um caderno com anotações do tráfico e um documento de identidade falso - Foto: Divulgação | Ascom PCBA

O Dez de Paus do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), Matheus Pinheiro dos Santos foi preso nesta segunda-feira, 29, por equipes da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Centro de Operações Policiais Especiais (COPE) da Polícia Civil do Paraná (PCPR).

Conhecido como “Mahalo” ele é apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa com atuação nos bairros do Calafate, Fazenda Grande do Retiro e IAPI, em Salvador, foi localizado na cidade de Piraquara, no Paraná, durante a Operação Sinaloa. No imóvel, foram apreendidos aparelhos telefônicos, um caderno com anotações do tráfico e um documento de identidade falso.

Mesmo fora da Bahia, o suspeito tinha ligação direta com o tráfico de drogas naquela região da capital baiana, coordenando ações armadas, ameaças e instalação de câmeras para monitoramento das forças de segurança e grupos criminosos rivais.

O investigado responde a diversos processos criminais e estava com três mandados de prisão preventiva em aberto. Um deles por um triplo homicídio ocorrido em dezembro de 2019, que teve como vítimas Alex Rodrigues dos Santos, Jadson dos Santos Nascimento e Luan Sousa de Oliveira. O crime foi motivado por disputas de territórios para a venda de drogas em Salvador.

O suspeito foi encaminhado à sede do COPE/PCPR, passou por exame de corpo de delito e segue custodiado à disposição do Poder Judiciário baiano, aguardando recambiamento para a Bahia, onde vai responder pelos crimes praticados.

