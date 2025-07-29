Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FLAGRANTE

Vídeo: influenciadora é presa suspeita de tentar furtar loja de alto padrão

Empresária foi escoltada por por policiais militares com uma bolsa na cabeça em Salvador

Por Leilane Teixeira

29/07/2025 - 18:57 h | Atualizada em 29/07/2025 - 22:15
Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas'
Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas' -

Uma blogueira foi presa nesta terça-feira, 29, ao ser flagrada supostamente furtando em uma loja de roupas dentro de um shopping center, no Itaigara, bairro nobre de Salvador.

Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas', foi conduzida por policiais militares da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Em vídeos feitos por populares durante a condução, é possível ver a influenciadora saindo da loja com uma bolsa na cabeça.

Informações preliminares indicam que a empresária estaria acompanhada de uma amiga durante o furto; no entanto, essa informação ainda não foi confirmada.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por A TARDE (@atardeoficial)

O Portal A TARDE entrou em contato com o Shopping Paseo, que informou, em nota, que "a equipe de segurança agiu prontamente e acionou a Polícia Militar, que esteve no local. O shopping reforça seu compromisso com a segurança de clientes, lojistas e colaboradores".

A Polícia Militar e a Polícia Civil ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Reincidente

Essa não foi a primeira vez que a influenciadora, que acumula mais de 13 mil seguidores, se envolveu em ato ilícito. Em fevereiro deste ano, ela foi flagrada supostamente furtando um anel de luxo em uma joalheria, também dentro de um shopping center na capital baiana.

Além disso, Pri Ruas também já foi alvo de uma investigação da Polícia Civil após acusações de que teria realizado compras com o cartão de crédito de uma colega.

Em depoimento, a denunciante informou que o cartão teria sido furtado durante o período do Ano-Novo deste ano, enquanto estava com a blogueira.

Leia Também:

Caiu: líder do tráfico em Vila Canária morre em operação policial
Mistério na Barra: dentista é encontrado morto em quarto de hotel
Polícia define cerco a facções em bairros estratégicos de Salvador

Quem é a influenciadora Pri Ruas?

Priscila Ruas Pedreira é empresária e influenciadora do ramo da moda. Ela acumula quase 14 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Além do universo digital, a empresária também atua como farmacêutica, afirmando que possui MBA em Gestão Comercial. Na própria biografia do Instagram, ela afirma ser "apaixonada por viagens e moda".

Priscila faz divulgação de uma loja de roupas chamada “LOC”. A plataforma funciona como aluguel e compartilhamento de vestimentas.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

blogueira presa cartão clonado furto em shopping influenciadora digital Loja de roupas moda e crime Polícia Civil polícia militar Pri Ruas redes sociais Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas'
Play

Festa, facção e pagode: o que acontece por trás dos paredões de Salvador

Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas'
Play

Cantor gospel é baleado por policial dentro de ônibus; veja vídeo

Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas'
Play

Mortos em perseguição na ACM eram do grupo que arrombou lojas na Boca do Rio

Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas'
Play

Autor de triplo homicídio, Dez de Paus do Baralho do Crime é preso

x