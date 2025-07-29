Vídeo: influenciadora é presa suspeita de tentar furtar loja de alto padrão

Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas' - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma blogueira foi presa nesta terça-feira, 29, ao ser flagrada supostamente furtando em uma loja de roupas dentro de um shopping center, no Itaigara, bairro nobre de Salvador.

Priscila Ruas Pedreira, mais conhecida como 'Pri Ruas', foi conduzida por policiais militares da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Em vídeos feitos por populares durante a condução, é possível ver a influenciadora saindo da loja com uma bolsa na cabeça.

Informações preliminares indicam que a empresária estaria acompanhada de uma amiga durante o furto; no entanto, essa informação ainda não foi confirmada.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Shopping Paseo, que informou, em nota, que "a equipe de segurança agiu prontamente e acionou a Polícia Militar, que esteve no local. O shopping reforça seu compromisso com a segurança de clientes, lojistas e colaboradores".

A Polícia Militar e a Polícia Civil ainda não se pronunciaram sobre o ocorrido.

Reincidente

Essa não foi a primeira vez que a influenciadora, que acumula mais de 13 mil seguidores, se envolveu em ato ilícito. Em fevereiro deste ano, ela foi flagrada supostamente furtando um anel de luxo em uma joalheria, também dentro de um shopping center na capital baiana.

Além disso, Pri Ruas também já foi alvo de uma investigação da Polícia Civil após acusações de que teria realizado compras com o cartão de crédito de uma colega.

Em depoimento, a denunciante informou que o cartão teria sido furtado durante o período do Ano-Novo deste ano, enquanto estava com a blogueira.

Quem é a influenciadora Pri Ruas?

Priscila Ruas Pedreira é empresária e influenciadora do ramo da moda. Ela acumula quase 14 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Além do universo digital, a empresária também atua como farmacêutica, afirmando que possui MBA em Gestão Comercial. Na própria biografia do Instagram, ela afirma ser "apaixonada por viagens e moda".

Priscila faz divulgação de uma loja de roupas chamada “LOC”. A plataforma funciona como aluguel e compartilhamento de vestimentas.