Caiu: líder do tráfico em Vila Canária morre em operação policial

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil da Bahia, na manhã desta terça-feira, 29, resultou na morte de Rafael Paixão de Jesus, de 32 anos, apontado como o principal articulador de um grupo criminoso que atua no bairro de Vila Canária, em Salvador. A ofensiva teve como foco desarticular uma célula do tráfico de drogas que vinha se reorganizando na região após a morte de Thiago Santos da Silva, o “Scooby”, antigo chefe da facção e integrante do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública.

As investigações indicaram que um imóvel no bairro estava sendo utilizado como centro de comando das atividades ilícitas. As equipes cercaram o local, mas foram recebidas a tiros. Durante o confronto, Rafael foi baleado, socorrido para o Hospital Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos.

Dentro da casa, os agentes apreenderam um revólver calibre .38, porções de maconha e cocaína, rádios comunicadores e balanças de precisão, reforçando a suspeita de que o local servia como ponto de distribuição de drogas.

A ação foi conduzida por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), com apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE). Segundo a polícia, a operação continua com buscas por outros integrantes da facção e reforço no patrulhamento da área.

Outras incursões já estão planejadas para com o objetivo de enfraquecer o poder de atuação do grupo criminoso na capital baiana.