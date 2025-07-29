Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SALVADOR

Mistério na Barra: dentista é encontrado morto em quarto de hotel

Circunstâncias do óbito ainda são desconhecidas e vizinhos podem ajudar a esclarecer a dinâmica do caso

Por Luan Julião

29/07/2025 - 15:24 h | Atualizada em 29/07/2025 - 18:51
Diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o caso
Diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o caso -

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 29, em um quarto de hotel localizado no bairro da Barra, uma das regiões mais nobres e turísticas de Salvador. A vítima é um dentista, identificado como Cristiano Dias Ferraz, de 51 anos.

Informações preliminares apontam que o local apresentava muitas marcas de sangue, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias da morte.

Ainda não há confirmação se Cristiano estava hospedado sozinho ou se alguém nos quartos vizinhos percebeu qualquer movimentação ou barulho fora do comum.

Leia Também:

Polícia define cerco a facções em bairros estratégicos de Salvador
Bahia é o 5º estado que mais apreendeu fuzis, segundo Werner
Creche é arrombada pela terceira vez em menos de um mês em Pituaçu

A ocorrência está sendo investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que apura os detalhes do caso. Foram expedidas guias de perícia e remoção, e equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais. Os laudos periciais devem contribuir para esclarecer as causas do óbito.

Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o que aconteceu no quarto do hotel onde o corpo foi localizado.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barra crime Polícia Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o caso
Play

Vídeo: fazendeiro é preso escondendo mais de R$ 200 mil em caixa de papelão

Diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o caso
Play

Adolescente é investigada por pornografia infantil em Salvador

Diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o caso
Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

Diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o caso
Play

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

x