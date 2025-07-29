Mistério na Barra: dentista é encontrado morto em quarto de hotel

Diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o caso - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo de um homem foi encontrado no início da tarde desta terça-feira, 29, em um quarto de hotel localizado no bairro da Barra, uma das regiões mais nobres e turísticas de Salvador. A vítima é um dentista, identificado como Cristiano Dias Ferraz, de 51 anos.

Informações preliminares apontam que o local apresentava muitas marcas de sangue, o que levantou suspeitas sobre as circunstâncias da morte.

Ainda não há confirmação se Cristiano estava hospedado sozinho ou se alguém nos quartos vizinhos percebeu qualquer movimentação ou barulho fora do comum.

A ocorrência está sendo investigada pela 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), que apura os detalhes do caso. Foram expedidas guias de perícia e remoção, e equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais. Os laudos periciais devem contribuir para esclarecer as causas do óbito.

Segundo a Polícia Civil, diligências e oitivas já estão em andamento para apurar o que aconteceu no quarto do hotel onde o corpo foi localizado.