POLÍCIA

Creche é arrombada pela terceira vez em menos de um mês em Pituaçu

Pais denunciam sensação de insegurança no local

Por Luan Julião e Victoria Isabel

29/07/2025 - 12:30 h | Atualizada em 29/07/2025 - 12:46
O crime mais recente ocorreu no último final de semana
O crime mais recente ocorreu no último final de semana

O Centro Municipal de Educação Infantil José Maria de Magalhães Neto, localizado na Avenida Netuno, no bairro de Pituaçu, em Salvador, foi alvo de três arrombamentos em menos de um mês. O crime mais recente ocorreu no último final de semana, quando portas de alumínio foram levadas da unidade, que atende crianças de 2 a 5 anos.

O primeiro arrombamento aconteceu no dia 4 de julho, quando criminosos invadiram a escola e furtaram computadores e aparelhos de ar-condicionado. Já no segundo episódio, registrado no dia 18, o restante dos ar-condicionados foi levado. Apesar do prejuízo, as aulas seguiram normalmente nesta segunda, 28 e terça-feira, 29.

Thais Noronha, mãe de uma aluna de três anos, relata a preocupação de deixar a filha no local. “Sensação de impotência, de insegurança. A gente precisa colocar nossos filhos aí dentro para poder trabalhar, fazer nossas coisas, mas ficamos com essa sensação. A escola está nessa situação: o muro do fundo é muito baixo, então há fácil acesso para criminosos entrarem e cometerem essas barbaridades”, desabafa.

Ela detalha que, após os dois primeiros furtos, as aulas chegaram a ser suspensas por uma semana como forma de chamar a atenção das autoridades, no entanto, nenhuma providência foi tomada.

A Secretaria Municipal da Educação (Smed) lamentou, em nota, o ocorrido. Segundo a pasta, "o Boletim de Ocorrência foi registrado e a equipe de manutenção da Smed está atuando para fazer os devidos reparos".

A equipe de reportagem entrou em contato com as polícias Civil e Militar e aguarda informações sobre o caso.

x