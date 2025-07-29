Menu
HOME > POLÍCIA
ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Pastor hipnotizava e abusava adolescentes em banheiro de igreja

As práticas crimonosas eram investigadas desde setembro de 2024, quando a mãe de uma das vítimas registrou boletim de ocorrência

Por Redação

29/07/2025 - 10:08 h
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça
Um pastor de 49 anos foi preso na sexta-feira, 26, por abusar sexualmente de adolescentes durante sessões de hipnose no banheiro da igreja. O religioso se aproveitava de artifícios religiosos com promessas de “cura” e praticava os crimes em sua residência em Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, e na instituição religiosa desde setembro de 2024.

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 10ª Delegacia Regional de Anchieta, cumpriu um mandado de prisão preventiva relacionado ao crime de estupro de vulnerável.

A delegada Luiza Jacob afirmou em entrevista coletiva à imprensa que as investigações aconteciam desde do ano passado, quando a mãe de uma das vítimas registrou um boletim de ocorrência.

"Teve ao menos quatro vítimas, todas do sexo masculino e maiores de 14 anos. Ele realizava cultos e sessões de hipnose. Durante esses encontros, o homem dizia que realizaria 'curas' e submetia os jovens a sessões de hipnose. Explorando o estado de vulnerabilidade das vítimas durante a hipnose, os abusos ocorriam" , disse a delegada.

Leia Também:

Ex-jogador de basquete espanca namorada com 61 socos em elevador
Homem mata irmãos a facadas e é preso após se envolver em acidente
Homens bebem veneno para matar lagarta achando ser cachaça e morrem

O caso foi enquadrado no artigo 217-A,§1º, do Código Penal, que considera vulnerável quem não pode oferecer resistência, mesmo sem uso de violência física ou grave ameaça.

“Nesse caso, embora não tenha havido violência física ou grave ameaça, as sessões de hipnose criavam uma situação em que as vítimas estavam impossibilitadas de resistir. Foi com base nisso que a conduta foi enquadrada como estupro de vulnerável, conforme entendimento da Polícia Civil e do Ministério Público” , explicou a delegada.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

Tags:

abuso sexual estupro de vulnerável investigação pastor

x