BAHIA
Criança de 1 ano morre atropelada por carro em alta velocidade
Caso aconteceu no bairro Jatobá em Vitória da Conquista
Por Bernardo Rego
Um carro em alta velocidade que passava pela Rua D, no bairro Jatobá, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, atropelou e matou uma criança de 1 ano e 9 meses, identificada como Riquelmy Novaes Cerqueira, na noite de segunda-feira, 28.
Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que o motorista atinge a criança e foge do local sem prestar socorro. Equipes da Polícia Civil estão investigando o caso com o intuito de localizar o motorista.
Em nota, a Polícia Civil informou que 1ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista) realiza diligências investigativas para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito que vitimou Riquelmy Novaes Cerqueira, de um ano, ocorrido na noite de segunda-feira (28), no bairro do Jatobá.
Leia Também:
Segundo informações preliminares, a criança foi atropelada por um veículo, enquanto brincava na rua. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Investigações estão em andamento para identificar o condutor do automóvel e esclarecer os fatos da ocorrência.
O corpo da criança foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. A prefeita Sheila Lemos lamentou o fato em publicação feita nas redes sociais.
"Foi com imensa tristeza que recebi a notícia do atropelamento e morte do pequeno Riquelmy, de apenas 1 ano e 9 meses, na noite de hoje no Jardim Valéria, em Vitória da Conquista. Que as autoridades policiais encontrem quem fez isso e fugiu sem prestar socorro, para que seja feita a justiça. Neste momento de dor, meu coração e minhas orações estão voltados aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu Sheila.
Assista:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia
Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes