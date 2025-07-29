Menu
BAHIA
BAHIA

Criança de 1 ano morre atropelada por carro em alta velocidade

Caso aconteceu no bairro Jatobá em Vitória da Conquista

Por Bernardo Rego

29/07/2025 - 8:20 h | Atualizada em 29/07/2025 - 9:55
Criança foi atropelada enquanto brincava na rua
Um carro em alta velocidade que passava pela Rua D, no bairro Jatobá, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, atropelou e matou uma criança de 1 ano e 9 meses, identificada como Riquelmy Novaes Cerqueira, na noite de segunda-feira, 28.

Um vídeo registrado por câmeras de segurança mostra o momento em que o motorista atinge a criança e foge do local sem prestar socorro. Equipes da Polícia Civil estão investigando o caso com o intuito de localizar o motorista.

Em nota, a Polícia Civil informou que 1ª Delegacia Territorial (DT/Vitória da Conquista) realiza diligências investigativas para apurar as circunstâncias do acidente de trânsito que vitimou Riquelmy Novaes Cerqueira, de um ano, ocorrido na noite de segunda-feira (28), no bairro do Jatobá.

Segundo informações preliminares, a criança foi atropelada por um veículo, enquanto brincava na rua. Guias de perícia e necropsia foram expedidas. Investigações estão em andamento para identificar o condutor do automóvel e esclarecer os fatos da ocorrência.

O corpo da criança foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista. A prefeita Sheila Lemos lamentou o fato em publicação feita nas redes sociais.

"Foi com imensa tristeza que recebi a notícia do atropelamento e morte do pequeno Riquelmy, de apenas 1 ano e 9 meses, na noite de hoje no Jardim Valéria, em Vitória da Conquista. Que as autoridades policiais encontrem quem fez isso e fugiu sem prestar socorro, para que seja feita a justiça. Neste momento de dor, meu coração e minhas orações estão voltados aos familiares e amigos. Que Deus conforte o coração de todos", escreveu Sheila.

x