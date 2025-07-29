Ex-vereador de cidade da Bahia morre após ser esfaqueado dentro de bar

A Polícia Civil investiga o caso - Foto: Reprodução/Redes sociais

O ex-vereador Edson Pinho dos Santos, de 41 anos, conhecido como El de Caria, foi assassinado no domingo, 27, em um povoado de São José do Jacuípe, no semiárido da Bahia. Ele foi atingido por golpes de faca e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada desta segunda-feira, 28, em um hospital da região.

Segundo informações iniciais, o ex-vereador estava em um bar quando foi surpreendido por um homem, morador da região, que o atacou com uma sequência de facadas e fugiu logo em seguida. A motivação do crime ainda é desconhecida.

De acordo com a Polícia Civil, que investiga o caso, guias de perícia e necropsia foram expedidas e diligências são realizadas pela unidade policial "para localizar o suspeito e esclarecer sua motivação”.