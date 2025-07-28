Celulares serão vendidos por R$ 160 em Leilão da Receita em Salvador

Serão disponibilizados 75 lotes variados - Foto: Divulgação | Receita Federal

A Receita Federal vai promover nesta quinta-feira, 31, em Salvador, um leilão eletrônico com mercadorias apreendidas ou abandonadas. Os lotes são direcionados tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, de acordo com a natureza dos bens

A ação será conduzida pela alfândega da capital baiana e disponibilizará 75 lotes variados, com itens como:

smartphones;

tablets;

smartwatches;

acessórios para celular;

motocicletas;

caminhões;

skates elétricos, entre outros produtos;

Lotes

O lote de número 24, exclusivo para empresas, inclui 17 relógios digitais, quatro tablets, uma motocicleta, um notebook e uma mesa de som. O valor inicial desse lote é de R$ 20 mil.

Como participar?

A participação será feita por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). É necessário utilizar uma conta GOV.BR com nível de segurança Prata ou Ouro para registrar propostas.

As propostas podem ser enviadas até as 18h desta quarta-feira, 30. Já a sessão oficial para lances está marcada para as 10h da quinta-feira (31), no horário de Brasília.

Os interessados também podem agendar uma visita para conferir os produtos presencialmente até o dia 30, diretamente com a Receita Federal.

Itens classificados como “celular/acessório” não poderão ser comercializados, mesmo que arrematados por pessoas jurídicas.

A Receita também alerta que, caso o arrematante não efetue o pagamento, será aplicada uma multa correspondente a 20% do valor de avaliação do lote.