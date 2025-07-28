Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Celulares serão vendidos por R$ 160 em Leilão da Receita em Salvador

Lotes são direcionados tanto para pessoas físicas quanto jurídicas

Por Redação

28/07/2025 - 22:58 h | Atualizada em 30/07/2025 - 12:40
Serão disponibilizados 75 lotes variados
Serão disponibilizados 75 lotes variados -

A Receita Federal vai promover nesta quinta-feira, 31, em Salvador, um leilão eletrônico com mercadorias apreendidas ou abandonadas. Os lotes são direcionados tanto para pessoas físicas quanto jurídicas, de acordo com a natureza dos bens

A ação será conduzida pela alfândega da capital baiana e disponibilizará 75 lotes variados, com itens como:

  • smartphones;
  • tablets;
  • smartwatches;
  • acessórios para celular;
  • motocicletas;
  • caminhões;
  • skates elétricos, entre outros produtos;

Lotes

O lote de número 24, exclusivo para empresas, inclui 17 relógios digitais, quatro tablets, uma motocicleta, um notebook e uma mesa de som. O valor inicial desse lote é de R$ 20 mil.

Leia Também:

Porto Seguro apresenta quatro novas atrações turísticas; veja quais
Estelionato sentimental: homem é preso após dar golpe amoroso na Bahia
Paredões financiados por facções viram alvo da Polícia na Bahia

Como participar?

A participação será feita por meio do Sistema de Leilão Eletrônico, acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). É necessário utilizar uma conta GOV.BR com nível de segurança Prata ou Ouro para registrar propostas.

As propostas podem ser enviadas até as 18h desta quarta-feira, 30. Já a sessão oficial para lances está marcada para as 10h da quinta-feira (31), no horário de Brasília.

Os interessados também podem agendar uma visita para conferir os produtos presencialmente até o dia 30, diretamente com a Receita Federal.

Itens classificados como “celular/acessório” não poderão ser comercializados, mesmo que arrematados por pessoas jurídicas.

A Receita também alerta que, caso o arrematante não efetue o pagamento, será aplicada uma multa correspondente a 20% do valor de avaliação do lote.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia

Participe também dos nossos canais no WhatsApp, Instagram, X (antigo Twitter), YouTube e nosso grupo no WhasApp.

Canal do Instagram X Grupo de Notícias Youtube Canal A Tarde Google News

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

bens apreendidos Conta Gov.br. e-CAC leilão mercadorias Receita Federal relógios digitais Salvador Smartphones veículos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Serão disponibilizados 75 lotes variados
Play

Vídeo: fazendeiro é preso escondendo mais de R$ 200 mil em caixa de papelão

Serão disponibilizados 75 lotes variados
Play

SuperBahia tem expectativa de movimentar R$ 650 milhões

Serão disponibilizados 75 lotes variados
Play

Ligação criminosa: operação desarticula rede de celulares roubados em Salvador

Serão disponibilizados 75 lotes variados
Play

Grupo é investigado por tráfico e lavagem de dinheiro na Bahia

x