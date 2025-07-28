Porto Seguro apresenta quatro novas atrações turísticas; veja quais

Porto Seguro, no sul da Bahia - Foto: SEGOC / Divulgação

Porto Seguro, um dos destinos turísticos mais visitados da Bahia e do Brasil, acaba de ganhar quatro grandes novidades que prometem atrair ainda mais visitantes. Localizada na famosa Rota do Descobrimento, no Sul da Bahia, a cidade é conhecida por suas praias, pelas cores vibrantes da Passarela da Cultura e pelo Centro Histórico, onde se preservam memórias da chegada dos portugueses ao país.

Agora, além de toda essa bagagem cultural e natural, Porto Seguro oferece novas experiências que combinam lazer, gastronomia e arte. Confira abaixo.

1. Mercado dos Pescadores Tarifa

Ceck suspenso no Mercado dos Pescadores Tarifa | Foto: Divulgação

Localizado no Centro de Porto Seguro, o Mercado dos Pescadores Tarifa passou por uma ampla requalificação e se transformou em um espaço moderno, funcional e de grande valor turístico. As novas instalações incluem um deck suspenso de dois metros de largura à beira do Rio Buranhém, ideal para contemplar o pôr do sol.

O espaço conta com píer para atracamento de embarcações, banheiros, áreas de pesagem e limpeza de peixes, câmaras refrigeradas e 22 boxes para comercialização de pescado e outros itens típicos, como temperos e produtos locais. O telhado em formato de onda reforça o conceito arquitetônico inspirado no ambiente marinho. Além de ser um ponto de encontro entre moradores e visitantes, o Tarifa também passou a abrigar bares e restaurantes, fortalecendo a gastronomia da cidade.

2. Complexo Mamagaya

Complexo Mamagaya | Foto: Divulgação

Na Rotatória 1, o novo Complexo Mamagaya concentra uma série de atrações esportivas e culturais em um único espaço. O grande destaque é a pista de skate com padrão internacional, projetada para receber competições profissionais, mas também aberta a iniciantes.

O complexo conta ainda com fonte luminosa dançante, campo de futebol de areia, quadras de beach tennis e futevôlei, banheiros públicos com acessibilidade, vestiários, estacionamento e um deck panorâmico. A proposta é oferecer um ambiente de lazer democrático, voltado tanto para moradores quanto para turistas que desejam curtir atividades ao ar livre.

3. Cabana Barramares

Cabana Barramares | Foto: Divulgação

Presente há mais de 40 anos na memória dos visitantes, a tradicional Cabana Barramares reabriu suas portas com infraestrutura completamente revitalizada. O acesso agora é feito por uma charmosa ponte de madeira que leva até a praia.

O espaço conta com restaurante renovado, novo bar, banheiros modernos, mesas, cadeiras e guarda-sóis para quem deseja aproveitar o dia inteiro com conforto. O cardápio ganhou opções exclusivas de pratos típicos e petiscos à base de frutos do mar. A reabertura reafirma a posição da Barramares como um dos principais pontos de encontro e lazer na orla de Porto Seguro.

4. Escadarinha Taperapuan

Escadarinha Taperapuan | Foto: Divulgação

Colorida, fotogênica e carregada de simbolismos, a Escadarinha Taperapuan é a mais nova atração instagramável de Porto Seguro. Localizada em frente ao eco-clube de praia do Resort Arcobaleno, na Praia de Taperapuan, a escadaria tem degraus decorados com mosaicos de azulejos que retratam a diversidade da cultura local.

As imagens representam desde as casas coloniais do Centro Histórico até os barcos pesqueiros, a fauna marinha, a vegetação da Mata Atlântica, além de referências às culturas indígenas Pataxó e afro-brasileira. O local já vem se consolidando como parada obrigatória para quem deseja registrar a passagem pela cidade com fotos criativas e cheias de cor.