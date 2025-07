Do Brasil ao Japão: saiba como é encarar três voos em quase 2 dias de viagem

Tóquio, Japão - Foto: Reprodução

Viajar do Brasil até o Japão é uma jornada que vai muito além da soma das horas no avião, independentemente da rota ou companhia aérea escolhida. Encarando um novo desafio, parti nessa experiência e contarei abaixo como foi sair de Salvador para Tóquio, levando quase dois dias de viagem e três voos consecutivos, com escalas em Guarulhos e Dubai.

De Salvador a São Paulo

O primeiro trecho da viagem é rápido: cerca de 2h entre Salvador e Guarulhos. Mas, assim que o avião toca o solo paulista, começa a verdadeira espera. Cheguei por volta das 20h e só fui embarcar para Dubai à 1h da manhã. O cansaço bateu, a fome também. O caminho até a área de embarque internacional pareceu ainda mais longo sob o peso do sono e da bagagem de mão.

Sentei, caminhei, procurei algo leve para comer. A mente já começava a entender que o dia seguinte seria vivido no ar e que ainda faltava muito chão (ou melhor, céu) pela frente.

De Guarulhos à Dubai

O embarque para Dubai, pela Emirates, foi na classe Premium Economy. Foram quase 15 horas no ar, sendo a etapa mais longa e exaustiva da viagem. O fuso horário bagunça tudo. O tempo deixa de ser linear e vira uma sequência de cochilos, momentos acordada e tentativas de entender se era noite ou dia.

Veja como são os assentos e o conforto disponível no voo | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Durante o voo, foram servidas três refeições completas: café da manhã, almoço e jantar. Entre os pratos, frango grelhado com molho de pimenta, ovos mexidos com cogumelos, feijão verde, legumes assados e sobremesas variadas. Água, sucos de maçã, laranja ou menta e snacks também eram servidos nas horas vazias entre as refeições.



O serviço incluiu kit com escova de dente, pasta, máscara de dormir, meias e protetores de ouvido. Uma manta, um travesseiro e os fones para as TVs individuais garantiram algum conforto.



Logo após a decolagem, foi oferecido o oshibori, uma toalha quente e úmida para higienizar as mãos. Um detalhe comum nos voos com destino ao Japão, mas inusitado para quem só viaja por companhias brasileiras.

Oferta de refeições e sucos durante o voo | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Mesmo com mais espaço e apoio para os pés, o corpo cobra. Caminhar pelo corredor e alongar as pernas se tornou parte da rotina. O ar-condicionado, como sempre, é um vilão para quem tem rinite. Levei soro fisiológico nasal e hidratante labial (e recomendo fortemente).

Pousamos em Dubai por volta das 23h (horário local). A conexão foi curta, cerca de 3h30, e encontrar o portão de embarque foi mais simples do que eu esperava. O que incomodou foi o calor, fazia 31ºC mesmo de madrugada, e o peso da exaustão já se fazia presente. Entre uma garrafa de água e uma rápida caminhada pelos corredores, tentei ajustar o relógio interno e preparar o corpo para o último trecho.

De Dubai a Tóquio

Mais nove horas de voo. Pode parecer muito (e é), mas depois da experiência anterior, a sensação é que essa última etapa passou relativamente rápida. O serviço foi mais leve, com café da manhã e um lanche que incluía frutas frescas e legumes. Nada exagerado, o suficiente para recarregar sem pesar.

A chegada em Tóquio foi marcada por aquele choque que mistura alívio, curiosidade e uma leve confusão mental causada pelo fuso (12h de diferença). Mais do que mudar de país, é como mudar de eixo.

O voo para Tóquio foi através da companhia aérea Emirates | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Dicas para quem encara voos internacionais longos

Mesmo em uma classe com mais conforto, como a Premium Economy, estar quase dois dias em deslocamento exige preparo. Alongue-se, hidrate-se, use roupas leves e cuide da respiração. Se você tem rinite ou sinusite, leve soro fisiológico e produtos para evitar o ressecamento.

E, acima de tudo, vá com disposição. Porque a viagem começa antes de chegar e, quando você finalmente pisa no Japão, já sente que o trajeto também foi parte da transformação.

*Repórter viajou ao Japão a convite da Amazon