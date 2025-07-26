5 curiosidades diferentes em Tóquio que vão te surpreender

Cidade de Tóqui - Foto: Freepik

Tóquio é uma cidade onde o inesperado faz parte da rotina. A cada esquina, a capital japonesa oferece experiências que desafiam a lógica ocidental e mostram como o Japão consegue equilibrar tradição milenar com hábitos contemporâneos inusitados.

Em viagem ao Japão, o Portal A TARDE reuniu cinco curiosidades diferentes que ajudam a entender a originalidade do cotidiano em Tóquio — seja ao visitar um templo, experimentar um provador de loja ou topar com uma réplica da Estátua da Liberdade.

1. A “loteria sagrada” dos templos

Omikuji | Foto: Reprodução

Nos templos japoneses, espiritualidade e sorte andam lado a lado. Uma tradição comum é o Omikuji, uma espécie de "loteria sagrada" que você pode tirar por apenas algumas moedas. Ao balançar um recipiente e retirar uma vareta numerada, recebe-se uma tira de papel com uma previsão, que pode ser de grande sorte ou um presságio nada animador.

O mais interessante? Se você tirar má sorte, a tradição é amarrar o papel em cordas ou galhos no templo, para que a negatividade fique ali e não te acompanhe. Já se a sorte for boa, o ideal é guardar o papel com carinho, como um amuleto. É uma das experiências culturais mais marcantes para quem visita templos como o Sensoji, em Asakusa.

2. Água no ar: borrifadores públicos para enfrentar o calor

Mist showers no Japão | Foto: Reprodução

Quem visita Tóquio no verão pode se deparar com uma névoa fina e refrescante em pontos movimentados da cidade. São os “mist showers”, borrifadores de água instalados em locais públicos para amenizar o calor intenso.

Esses sistemas pulverizam água em pequenas partículas, que evaporam rapidamente ao tocar o ar quente, resfriando o ambiente ao redor. É uma solução prática, ecológica e muito bem-vinda nos dias em que a cidade ultrapassa os 35°C. Eles aparecem em praças, ruas comerciais e até nas entradas de estações.

3. Entrar no provador? Só sem sapato!

No Japão, tirar os sapatos ao entrar no provador é um hábito comum | Foto: Reprodução

No Japão, o hábito de tirar os sapatos antes de entrar em casa se estende para outros ambientes e, principalmente, nas lojas de roupa. Muitos provadores exigem que o cliente entre descalço ou apenas de meias, como forma de manter o espaço limpo e respeitoso para todos.

Além disso, algumas lojas oferecem máscaras faciais descartáveis para evitar que maquiagens sujem as peças ao serem provadas. É um pequeno gesto, mas que mostra o quanto o Japão leva a sério os detalhes da convivência pública.

4. Cafés com porquinhos (e outros animais fofos)

Micro-porquinhos | Foto: Reprodução | Mipig Cafe

Uma das experiências mais diferentes de Tóquio é visitar um “animal café”. São espaços temáticos onde os clientes pagam para interagir com animais enquanto tomam um café ou um chá. Existem cafés com gatos, cães, lontas e até... mini porquinhos!

O Mipig Café foi o primeiro do Japão a popularizar os micro porcos como atração principal. Os visitantes podem alimentar, acariciar e passar um tempo com os animais, em um ambiente relaxante e instagramável. A ideia surgiu como forma de aliviar o estresse do dia a dia e se espalhou por bairros de Tóquio como Harajuku e Meguro, além de outras cidades como Osaka.

5. A Estátua da Liberdade na baía de Tóquio

Estátua da Liberdade, parque Odaiba Kaihin-Koen | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Pode parecer estranho, mas sim: Tóquio tem sua própria Estátua da Liberdade. Localizada no parque Odaiba Kaihin-Koen, à beira da baía de Tóquio, a réplica possui cerca de 12 metros de altura e oferece uma vista impressionante para a Rainbow Bridge e a paisagem urbana da cidade.

A estátua foi originalmente instalada em 1998 como parte de uma exposição em homenagem à amizade entre França e Japão. O sucesso foi tanto que, dois anos depois, a escultura voltou de forma permanente. Além dessa versão em Tóquio, o Japão tem outras duas réplicas em Aomori e Osaka, mas a de Odaiba é a mais visitada.