O que comer em Tóquio: pratos que você não encontra no Brasil

Sushi Set - Foto: Freepik

A culinária japonesa vai muito além do sushi que conhecemos no Brasil. Em Tóquio, comer é uma experiência cultural completa: cada prato valoriza a sazonalidade, a estética e a pureza dos ingredientes. Para quem visita a capital japonesa, provar a comida local é parte essencial da viagem.

O Portal A TARDE esteve no Japão e selecionou cinco comidas diferentes para quem deseja ir além do óbvio e explorar a culinária de Tóquio com mais eficiência. Do sushi raiz ao sorvete de flor de cerejeira, veja o que não pode faltar no seu roteiro gastronômico.

1. Sushi de verdade (sem cream cheese!)

Sushi e sashimi tradicional | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Se você acha que já conhece sushi, prepare-se para reaprender a comer. No Japão, os sushis e sashimis passam por um ritual de precisão e respeito aos ingredientes. Esqueça hot rolls, maionese e cream cheese: o foco está no peixe fresco, no arroz bem temperado e no equilíbrio sutil entre shoyu e wasabi.

Nos balcões japoneses, você encontra cortes nobres como atum, enguia, sépia e salmão, serviços com perfeição e mínima intervenção. É comum que o chef prepare o sushi na hora e o entregue diretamente ao cliente, como sinal de respeito e conexão com o alimento. A experiência vai além do sabor: é um mergulho na tradição japonesa.

2. Sirloin Gyukatsu: carne empanada ao estilo japonês

Sirloin Gyukatsu | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Para quem quer sair do óbvio, o Sirloin Gyukatsu é uma grata surpresa. Trata-se de um corte nobre de contrafilé, empanado com panko e frito rapidamente, deixando o interior mal passado. O diferencial? Você mesmo finaliza o cozimento em uma pequena grelha individual na mesa, deixando o ponto da carne ao seu gosto.

A textura é incrível: crocante por fora, macia por dentro. O prato costuma ser servido com molho de soja com wasabi, pastas à base de gergelim e acompanhamentos como repolho ralado, brotos de feijão e camarões empanados (Ebi Fry). É a escolha perfeita para quem gosta de pratos substanciosos, com equilíbrio entre textura e sabor.

3. Mitarashi Dango: o bolinho doce com toque salgado

Mitarashi Dango | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Os Mitarashi Dango são bolinhos de arroz glutinado, grelhados no espeto e cobertos com um molho espesso de shoyu adocicado. Servidos em fileiras de três a cinco unidades, eles têm uma textura macia por dentro e levemente tostada por fora, criando um contraste delicioso entre o sabor doce e salgado.

São encontrados em barraquinhas de rua, lojas tradicionais e mercados locais. O Dango é um lanche típico dos festivais japoneses e uma ótima pedida para quem quer experimentar os doces fora do padrão ocidental.

4. Sorvete de sakura: o sabor da flor de cerejeira

Sorvete Sakura Flower | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

Durante a primavera, o Japão vive a temporada das sakura, as famosas flores de cerejeira que tomam conta das ruas e parques. E o sabor dessas flores também vai para o cardápio de diferentes tipos de comidas, com destaque para o sorvete de sakura.



Com cor suave e sabor floral, o sorvete tem um gosto leve, levemente adocicado e com toques salgados, o que reflete a própria flor. É comum encontrar essa iguaria durante o hanami (tradição japonesa de contemplar as cerejeiras), mas algumas lojas mantêm o sabor o ano inteiro. Uma sobremesa delicada e muito fotogênica.



5. Doces japoneses: descubra os wagashi

Doces japoneses | Foto: Isabela Cardoso | Ag. A TARDE

A confeitaria japonesa é um universo à parte. Os wagashi são os doces tradicionais do Japão, geralmente feitos com farinha de arroz, anko (pasta de feijão azuki), frutas frescas e chá verde. Ao contrário dos doces ocidentais, eles são menos açucarados e visualmente artísticos, muitas vezes moldados como flores ou folhas.

Você também encontrará os yogashi, doces que misturam técnicas japonesas com influências europeias, como bolos, tortas e pães recheados. Vale explorar lojas especializadas, mercados e cafés temáticos. Em Tóquio, provar doces é uma experiência estética e cultural, não apenas gastronômica.

Confira o vídeo completo na íntegra:

*Repórter viajou ao Japão a convite da Amazon