Tudo o que você precisa para viajar ao Japão

Viajar para o Japão é um sonho para muitos brasileiros e um destino que exige preparação. Da moeda local às barreiras de idioma, há detalhes que fazem toda a diferença na experiência do turista. Embora o país ofereça segurança, infraestrutura impecável e transporte eficiente, alguns itens e informações são indispensáveis para facilitar a sua estadia.

O Portal A TARDE esteve no Japão e preparou uma lista prática com tudo o que você precisa saber e levar para aproveitar ao máximo a terra do sol nascente.

1. Passaporte em mãos (e sem necessidade de visto)

Boa notícia para quem tem passaporte brasileiro: não é necessário visto para entrar no Japão como turista, desde que a estadia seja de até 90 dias. Basta apresentar seu passaporte válido e responder às perguntas básicas da imigração — como o motivo da viagem, onde vai se hospedar e quando pretende voltar.

Lembre-se de que o passaporte deve estar válido por, no mínimo, seis meses a partir da data da viagem. Também é recomendado já ter em mãos a reserva do hotel e passagem de volta, caso solicitado na entrada.

2. Ienes em papel

Mesmo sendo um país ultra tecnológico, o Japão ainda valoriza o uso de dinheiro em espécie, especialmente em restaurantes pequenos, lojas tradicionais, templos e mercados locais. Por isso, leve uma quantia razoável de ienes em papel (JPY) logo na chegada, principalmente se for circular fora das grandes redes ou utilizar máquinas automáticas.

Você pode trocar reais por ienes no Brasil antes da viagem ou sacar no Japão em caixas eletrônicos compatíveis com cartões internacionais — mas atente-se às taxas. Ter dinheiro vivo facilita (muito!) a rotina de quem está explorando a cidade a pé ou de metrô.

3. Cartão internacional com boa cotação

Se quiser praticidade e uma taxa de câmbio mais justa, a dica é levar um cartão internacional multi-moeda, como o Wise. Com ele, você pode carregar ienes diretamente no app e usar como cartão de débito, com taxas transparentes e sem sustos na fatura.

O Wise também permite transferências entre moedas e saques em caixas eletrônicos no Japão. É uma solução prática e segura para não depender apenas de dinheiro vivo e evitar taxas abusivas do cartão de crédito tradicional.

4. Google Lens e Payke: seus tradutores de bolso

A barreira do idioma pode ser um desafio em muitas situações, especialmente em lojas, farmácias e supermercados onde embalagens, cardápios e placas estão somente em japonês. Mas a tecnologia resolve isso facilmente.

O app Google Lens permite traduzir textos em tempo real usando a câmera do celular — ideal para entender rótulos de alimentos, cosméticos ou medicamentos. Já o Payke é um aplicativo japonês pensado para turistas: você escaneia o código de barras e ele mostra detalhes sobre o produto em inglês ou português, incluindo ingredientes e instruções de uso.

5. Adaptador de tomada universal

As tomadas no Japão são no padrão tipo A (dois pinos chatos) e a voltagem é de 100V, diferente do padrão brasileiro. Por isso, é essencial levar um adaptador de tomada universal, principalmente se você pretende carregar celular, câmera, notebook ou usar secador e outros eletrônicos.

Alguns aparelhos bivolt funcionam normalmente, mas outros exigem transformador. Para evitar qualquer imprevisto, vale sempre verificar a voltagem do seu equipamento e garantir um adaptador que funcione para diferentes padrões de plugues.

