Caribe brasileiro conquista turistas e tem primeiro nascer do sol do país

Município mantém natureza preservada e ritmo de vida sossegado - Foto: Wikimedia

Essa cidade localizada no Rio Grande do Norte conquista os visitantes a ponto de fazê-los preferir este destino ao invés do tradicional Caribe. Em uma combinação única, de cenário exuberante e peculiaridades raras o destino torna-se irresistível, e um verdadeiro achado para quem busca novidades. Esse destino é São Miguel do Gostoso.

São Miguel do Gostoso, um pequeno município costeiro tem atraído um grande fluxo crescente de turistas, tanto do Brasil quanto do exterior.

A cidade destaca-se ainda por ser um dos primeiros lugares no território brasileiro a receber a luz do amanhecer, uma característica especial que encanta a todos.

Além de se destacar como um bom lugar para relaxar, o município oferece uma experiência transformadora.

São Miguel do Gostoso tem redesenhado os mapas e aparecido no topo da lista de quem prioriza autenticidade em seus destinos, veja os principais motivos:

Amanhecer encantador

Com o título de 'O lugar onde o sol aparece primeiro no Brasil', São Miguel do Gostoso, devido à sua localização geográfica estratégica, tornou-se característica e marca registrada do local que fascina os visitantes logo nas primeiras horas do dia.

O município oferece natureza preservada, um ritmo de vida sossegado, além de paisagens ainda não dominadas por grandes construções. Isso garante uma experiência verdadeiramente autêntica, algo cada vez mais difícil de encontrar nas rotas turísticas tradicionais.

Cidade oferece passeio de buggy por praias paradisíacas | Foto: DFN_Jardins / via Wikimedia

Vento: frescor e aventura

Enquanto alguns veem o vento como um obstáculo, em São Miguel do Gostoso ele é motivo de celebração. Com rajadas constantes durante o ano, a cidade se consolidou como um dos principais pontos do Brasil para a prática de kitesurf e windsurf. Atletas amadores e profissionais migram para a cidade para as competições.

Outro esporte procurado na cidade são os de vela, entre os meses de setembro e março, quando as condições climáticas são ideais para a prática.

As praias amplas, o mar calmo e poucas interferências urbanas formam uma verdadeira arena para quem ama a adrenalina do vento.

Raízes culturais e sabores inesquecíveis

Parte fundamental do charme de São Miguel do Gostoso vem da cultura simples e acolhedora.

O nome “Gostoso” origina-se de um morador muito querido dos anos 50, conhecido por sua simpatia. A fama de hospitalidade permanece e é um diferencial importante para quem visita.

Praias contam com diferentes formações geológicas | Foto: DFN_Jardins / via Wikimedia

Celebrações religiosas, festas populares e a confecção artesanal de redes, rendas e lembranças contribuem para a manutenção das raízes culturais.

Passear por Gostoso é viajar no tempo, pela experiência de ouvir histórias de pescadores e pousadas, o que gera um senso de pertencimento.

A culinária local é outro destaque, com pratos típicos que valorizam ingredientes frescos, como peixes, camarões e frutos do mar, fornecidos por pescadores locais. Moquecas, ensopados e tapiocas recheadas são escolhas frequentes, com temperos caseiros e técnicas passadas por gerações.