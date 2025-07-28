Paredões financiados por facções viram alvo da Polícia na Bahia

Segundo a polícia, vários suspeitos já foram identificados - Foto: Reprodução / UFRB

A Polícia Civil da Bahia intensificou o cerco ao tráfico de drogas com uma série de operações direcionadas ao desmonte de festas do tipo “paredão” ligadas à atuação de criminosos. As ações, coordenadas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc), resultaram na prisão de mais de 20 suspeitos entre junho e meados de julho, além da apreensão de cerca de 30 quilos de drogas.

As festas, frequentemente organizadas ou financiadas por facções criminosas, têm sido alvo de investigações que contam com apoio da inteligência e uso de tecnologias de monitoramento. Segundo a polícia, vários suspeitos já foram identificados e seguem sendo monitorados.

Um dos destaques das operações recentes foi o cumprimento de um mandado de prisão no bairro de Vila Ruy Barbosa, em Salvador, contra um traficante com histórico criminal e uma condenação anterior. No imóvel usado como ponto de venda de drogas, os agentes apreenderam uma pistola 9mm, munições, balanças de precisão, cocaína e dinheiro em espécie.

As investigações acontecem com recursos tecnológicos e de inteligência policial. O delegado-geral André Viana informou que todas as ações são de grande importância para o enfraquecimento do tráfico de drogas e consequentemente dos paredões. “Nosso objetivo é desestruturar estes eventos irregulares e principalmente retirar todos os criminosos envolvidos do convívio social”, afirmou.

Desde o início do ano, mais de 46 lideranças do tráfico foram retiradas de circulação na capital e região metropolitana. No mesmo período, a Polícia Civil apreendeu mais de 2,3 toneladas de drogas e 3.711 armas de fogo em todo o estado, reforçando o impacto das operações no combate à criminalidade.