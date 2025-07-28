Menu
HOME > POLÍCIA
POLÍCIA

Jovem é encontrado morto em obra no bairro de Buraquinho

Corpo do jovem foi encontrado por um caseiro de uma obra

Por Bernardo Rego

28/07/2025 - 7:47 h
Situação aconteceu na Rua Carlos Conceição
Situação aconteceu na Rua Carlos Conceição

Um rapaz identificado como Lucas Gama Macedo, 18 anos, foi encontrado morto na Rua Carlos Conceição, no bairro de Buraquinho, em Lauro de Freitas, no sábado, 26.

Segundo a Polícia Civil, a 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) apura as circunstâncias da morte do jovem que foi encontrado por um caseiro de uma obra e aparentemente havia pulado o muro.

Ainda de acordo com a Civil, o jovem teria pulado o muro da obra e não havia sinais de crime no corpo. Guias pericias e de remoção foram expedidas. Análises de necropsias realizadas pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) poderão auxiliar no esclarecimento do fato e na causa da morte.

Acidente fatal no Recôncavo Baiano

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo, 27, envolvendo o ônibus da banda do cantor Netto Brito e um carro de passeio modelo Ford Focus, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia.

Segundo informações preliminares, uma pessoa que estava no veículo de passeio morreu ainda no local. Ainda não há confirmação sobre o número exato de feridos, nem sobre o estado de saúde dos demais envolvidos no acidente.

Motivação

Testemunhas relataram que um dos veículos teria invadido a contramão, o que pode ter causado a colisão frontal. Apesar disso, A motivação ainda está sendo apurada pelas autoridades.

Até o momento, não se sabe se o cantor Netto Brito estava a bordo do ônibus no momento da batida. A banda se deslocava em direção ao município de Salinas da Margarida, onde se apresentaria como parte da programação de aniversário da cidade.

x