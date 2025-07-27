Menu
MISTÉRIO

Turista mineiro é encontrado morto em praia de Maraú

Vítima foi identificada como Leandro Cesar Ferreira, 33 anos

Por Redação

27/07/2025 - 19:36 h | Atualizada em 28/07/2025 - 6:33
Imagem ilustrativa da imagem Turista mineiro é encontrado morto em praia de Maraú
-

O turista mineiro, identificado como Leandro Cesar Ferreira, 33 anos, o qual estava hospedado na praia de Piracanga, município de Maraú, sul da Bahia, foi encontrado morto neste domingo, 27, na faixa de areia da praia de Aibim.

A vítima era de Patrocínio- MG, e estava desaparecido desde a manhã de sábado, 26. Ainda não há confirmação oficial sobre a causa da morte, mas a principal suspeita é de afogamento.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) vai realizar necropsias para esclarecer o fato e a causa da morte. O caso está sendo investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Ilhéus.

Ver todas

