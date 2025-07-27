Kim Jong Un promete vencer EUA na comemoração da Guerra da Coreia

Líder norte-coreano Kim Jong-un - Foto: AFP

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, afirmou que o país vai conseguir a vitória nas batalhas “anti-imperialistas e anti-EUA”, na comemoração do aniversário do armistício da Guerra da Coreia. A informação é da mídia estatal neste domingo, 27.

"Nosso Estado e seu povo certamente devem alcançar a grande causa de construir um país rico com um exército forte e se tornar honrados vencedores no confronto anti-imperialista e anti-EUA”, disse Kim para a agência de notícias estatal KCNA, referindo-se à visita do líder a um museu de guerra no dia anterior.

A Coreia do Norte assinou acordo de armistício com os Estados Unidos e a China no dia 27 de julho de 1953, cessando os combates na guerra de três anos. Generais dos EUA assinaram o acordo representando as forças das Nações Unidas que apoiaram a Coreia do Sul.

A Coreia do Norte chama o 27 de julho de “Dia da Vitória”, embora o armistício tenha traçado uma fronteira dividindo a península coreana em uma área mais ou menos igual, após os dois lados terem feito avanços durante a guerra.



A Coreia do Sul não comemora o dia com nenhum evento importante. O presidente da Coreia do Sul, Lee Jae Myung, prometeu consolidar ainda mais a aliança do país com os Estados Unidos e proteger a liberdade e a paz.

“Por meio de esforços em vários campos, incluindo política, economia, segurança e cultura, fortaleceremos ainda mais a nobre aliança entre a Coreia do Sul e os EUA, forjada com sangue, e faremos ainda mais esforços para proteger firmemente a liberdade e a paz na Península Coreana”, disse Lee.

A Coreia do Norte luta atualmente ao lado da Rússia na guerra na Ucrânia. Milhares de tropas norte-coreanas foram enviadas para a região russa de Kursk, e Pyongyang também forneceu munições à Rússia. A Coreia do Sul afirmou que pode enviar mais tropas em julho ou agosto.

A mídia estatal KCNA informou que Kim visitou ainda memoriais em homenagem aos veteranos da guerra de 1950-53, incluindo a Torre da Amizade, lembrando os soldados do Exército de Libertação do Povo Chinês que lutaram com os norte-coreanos, e se reuniu com soldados de um regimento de artilharia para comemorar o dia.