RIO COCHÓ
Prefeitura de Seabra é acusada de crime ambiental após escavadeira afundar
Máquina hidráulica afundou em rio e Prefeitura precisou construir estrada para tentar guinchar equipamento
Por Rodrigo Tardio
Um trabalho acusado de ser mal planejado pela Prefetura de Seabra, Chapada Diamantina, cujo resultado foi uma escavadeira hidráulica afundada no Rio Cochó. O equipamento, que fazia serviços de limpeza do local, ficou com uma parte submersa. O Rio passa pelo centro da cidade e é um elemento importante da paisagem urbana e da história local.
"Colocaram essa máquina dentro do rio, mas a máquina a cada minuto que passa, afunda. Agora querem fazer estrada, o que se configura como crime ambiental", disse um morador que não quis se identificar.
Leia Também:
"O prejuízo só deve aumentar, já que a prefeitura vai ter que arcar com o custo de todo maquinário, como caçambas, guinchos, guindastes e mão de obra, vindo de uma falta de planejamento. A cidade tem diversas estradas rurais precisando de manutenção, e agora vai ter que gastar um alto valor por causa de incompetência", afirmou outro morador.
Estrada
O mais grave da história é que, na tentativa de retirar a máquina, sem sucesso, a gestão municipal do prefeito Joaquim Inacio De Souza Neto, conhecido como Neto da Pousada (PCdoB), resolveu construir uma estrada como alternativa, para tentar rebocar o equipamento.
Contratações sem licitações
Na esteira da denúncia de crime ambiental, outra queixa da população é quanto aos processos licitatórios, os quais Neto da Pousada é acusado de desprezar. Uma dos gastos citadas foi a do 'Camarote Zero074', para os festejos do São João, sem antes ter passado por qualquer processo licitatório.
"O prefeito deixou de lado a transparência nas licitações, o que é imprescindível para garantir a integridade na gestão pública. O gestor tem desprezado as etapas dos processos licitatórios, e escolhe quem quer para prestação dos serviços", finalizou um munícipe.
A reportagem procurou a Prefeitura de Seabra, a qual informou que iniciou o trabalho de desassoreamento do Rio Cochó, no último dia 23 de julho. com a limpeza da área, recolhendo resíduos e retirando algumas "tabôas", que estavam impedindo a passagem do curso d'água. No dia de julho, ocorreu um incidente e a máquina acabou deslizando, e afundando no leito do rio. A solução encontrada foi criar um acesso temporário, com cascalho, pra conseguir chegar até a máquina, e retirá-la. Neste domingo, 27/07/2025, a escavadeira foi retirada das águas do Rio Cochó, e a mesma máquina que afundou, inclusive, vai se juntar a outros equipamentos, para que realizem a retirada do cascalho e limpeza do Rio, com o objetivo de que o curso d'água volte ao normal.
