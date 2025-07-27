Prefeitura de Seabra é acusada de crime ambiental após escavadeira afundar

Equipamento ficou com uma parte submersa - Foto: Cidadão Repórter

Um trabalho acusado de ser mal planejado pela Prefetura de Seabra, Chapada Diamantina, cujo resultado foi uma escavadeira hidráulica afundada no Rio Cochó. O equipamento, que fazia serviços de limpeza do local, ficou com uma parte submersa. O Rio passa pelo centro da cidade e é um elemento importante da paisagem urbana e da história local.

"Colocaram essa máquina dentro do rio, mas a máquina a cada minuto que passa, afunda. Agora querem fazer estrada, o que se configura como crime ambiental", disse um morador que não quis se identificar.

"O prejuízo só deve aumentar, já que a prefeitura vai ter que arcar com o custo de todo maquinário, como caçambas, guinchos, guindastes e mão de obra, vindo de uma falta de planejamento. A cidade tem diversas estradas rurais precisando de manutenção, e agora vai ter que gastar um alto valor por causa de incompetência", afirmou outro morador.

O mais grave da história é que, na tentativa de retirar a máquina, sem sucesso, a gestão municipal do prefeito Joaquim Inacio De Souza Neto, conhecido como Neto da Pousada (PCdoB), resolveu construir uma estrada como alternativa, para tentar rebocar o equipamento.

Contratações sem licitações

Na esteira da denúncia de crime ambiental, outra queixa da população é quanto aos processos licitatórios, os quais Neto da Pousada é acusado de desprezar. Uma dos gastos citadas foi a do 'Camarote Zero074', para os festejos do São João, sem antes ter passado por qualquer processo licitatório.

"O prefeito deixou de lado a transparência nas licitações, o que é imprescindível para garantir a integridade na gestão pública. O gestor tem desprezado as etapas dos processos licitatórios, e escolhe quem quer para prestação dos serviços", finalizou um munícipe.

A reportagem procurou a Prefeitura de Seabra, a qual informou que iniciou o trabalho de desassoreamento do Rio Cochó, no último dia 23 de julho. com a limpeza da área, recolhendo resíduos e retirando algumas "tabôas", que estavam impedindo a passagem do curso d'água. No dia de julho, ocorreu um incidente e a máquina acabou deslizando, e afundando no leito do rio. A solução encontrada foi criar um acesso temporário, com cascalho, pra conseguir chegar até a máquina, e retirá-la. Neste domingo, 27/07/2025, a escavadeira foi retirada das águas do Rio Cochó, e a mesma máquina que afundou, inclusive, vai se juntar a outros equipamentos, para que realizem a retirada do cascalho e limpeza do Rio, com o objetivo de que o curso d'água volte ao normal.