Trump fecha acordo com 6 países a cinco dias do tarifaço

As tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estão a menos de uma semana para que entrem em vigor. Alguns países e blocos regionais já conseguiram fechar acordos com o governo dos EUA. As tarifas vão entrar em vigor no próximo dia 1° de agosto e a medida tem sido usada como estratégia por Trump para obter concessões comerciais ou ainda pressionar adversários políticos, como o Brasil.

Neste domingo, 27, foi firmado acordo com a União Europeia. Os países europeus aceitaram a taxação de 15% sobre os produtos exportados para os EUA. Em contrapartida, o bloco se propôs a ampliar a compra de energia e equipamentos militares norte-americanos. O pacote inclui ainda a previsão de investimentos de US$ 600 bilhões da União Europeia nos Estados Unidos.

Alvo de uma tarifa de 50% (a mais alta entre todos) o Brasil. por motivações políticas, continua distante de qualquer acordo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não tem mantido interlocução direta com Trump, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, tenta conduzir as negociações.

Trump afirmou, durante reunião com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, neste domingo, 27, que não vai adiar o prazo de 1º de agosto para impor tarifas de 50% sobre os parceiros comerciais, entre eles o Brasil.

Países que fecharam acordos comerciais com os EUA

Reino Unido

No último dia 8 de maio, o Reino Unido aceitou a aplicação de uma tarifa de 10% sobre os produtos exportados para os Estados Unidos – abaixo dos 25% inicialmente propostos por Trump. Em contrapartida, reduziu suas tarifas de 5,1% para 1,8% e se comprometeu a ampliar o acesso de produtos norte-americanos ao mercado britânico.

China

Em 12 de maio, China e EUA concordaram em reduzir temporariamente as tarifas recíprocas em 115 pontos percentuais de ambos os lados, gerando um alívio nas tensões comerciais. Os dois países vão retomar as negociações nesta segunda-feira, 28.

Vietnã

Em 2 de Julho, foi acordado 20% sobre todos os produtos vietnamitas exportados aos EUA e de 40% sobre reexportações do país. Em contrapartida, o Vietnã abriria integralmente seu mercado para produtos americanos, com isenção total de tarifas.

Indonésia

Em 15 de julho, foi anunciada a redução da tarifa de 32% para 19% para os produtos do país entrarem no mercado americano. O país também reduziu as tarifas para zero em mais de 99% de seu comércio com a nação.

Filipinas

Em 22 de julho, foi decidida a aplicação de tarifa de 19% para produtos das Filipinas exportados para os EUA. O país também vai abrir mercado aos Estados Unidos e zerar as tarifas para os produtos gringos, segundo Trump.

Japão

Em 22 de julho, foi decidido a tarifa recíproca de 15% e um investimento de US$ 550 bilhões do Japão nos Estados Unidos. De acordo com o presidente dos EUA, o Japão também se comprometeu a abrir ao comércio de carros, caminhões, arroz e certos produtos agrícolas, entre outros itens.