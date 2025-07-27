Disputa de Miss e Mister Melhor Idade agita Lauro de Freitas

Pelo menos 30 candidatos, com idades entre 60 e 91 anos, disputaram os títulos - Foto: Yuri Couto

Um desfile cheio de charme, emoção e inspiração: a terceira edição do Concurso Miss e Mister Melhor Idade. A iniciativa celebrou, no último sábado, 26 no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, o envelhecer como sinônimo de beleza, autoestima e atitude.

Pelo menos 30 candidatos, com idades entre 60 e 91 anos, disputaram os títulos, em um evento gratuito e aberto ao público. A ação fez parte das comemorações pelo Dia dos Avós, celebrado em 26 de julho.

O título de Miss Melhor Idade ficou com Iara Crispina, 63, enquanto o novo Mister Melhor Idade eleito foi seu Manuel Reginaldo, 62.

“Foi uma experiência maravilhosa! Já tinha participado da primeira edição, morrendo de medo, e agora, na terceira, resolvi encarar novamente. Fiquei muito grata e feliz por mostrar que os idosos estão vivos e podem também. Ainda mais recebendo um presente desses no Dia dos Avós, foi ainda mais emocionante”, celebrou Iara.

O concurso também premiou seu Cidelcino, de 91 anos, com o título de Mister Simpatia. Outros participantes receberam homenagens como Miss Simpatia, Mister e Miss Revelação, reconhecendo o brilho e a representatividade da maioria dos concorrentes.

Mais do que uma competição, o concurso, vencedor de uma premiação nacional, teve como missão valorizar e fortalecer a autoestima da população idosa de Lauro de Freitas, celebrando suas histórias, vitalidade e alegria de viver.

“No Parque Shopping Bahia, a beleza não tem idade, não tem limites. O Miss e Mister Melhor Idade nos mostra, ano após ano, como é possível amadurecer com orgulho, brilho nos olhos e vontade de viver. Ver esses participantes se preparando, desfilando e sendo aplaudidos nos emociona e nos inspira a continuar promovendo experiências que toquem o coração de todo nosso público”, afirmou Lulie Najar, superintendente do Parque Shopping Bahia.

A iniciativa foi realizada em parceria com o Movimento de Luta das Pessoas com Deficiência e Idosas de Lauro de Freitas (MLPCDI), a Academia de Letras e Artes de Lauro de Freitas (ALALF) e o Núcleo de Apoio às Comunidades (NAC).

Reconhecimento nacional

Em 2024, o Parque Shopping Bahia foi vencedor do Prêmio Abrasce, a principal premiação do setor de shopping centers no Brasil, com o case “Miss Melhor Idade – Empoderando Mulheres com 60+”, realizado em 2023. O projeto conquistou o primeiro lugar na categoria “Eventos e Promoções”, sendo o único troféu de ouro do Norte e Nordeste entre mais de 50 finalistas de todo o país.

População idosa em crescimento

O último Censo Demográfico do IBGE (2022) confirmou que o Brasil está envelhecendo. Em 2010, pessoas com mais de 60 anos representavam 10,8% da população; em 2022, esse percentual subiu para 15,6%, um aumento de mais de 50% em apenas 12 anos.

De acordo com o Conselho Nacional de Saúde, a agenda voltada às pessoas idosas será cada vez mais central no país. A combinação entre o envelhecimento da população e a queda nas taxas de natalidade reforça a necessidade de políticas públicas eficazes e de um compromisso social contínuo com essa parcela crescente da população.