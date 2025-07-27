Brasil perde para Itália e fica com a prata na Liga das Nações

Brasil é derrotado pela Itália por 3 sets a 1 e conquista a prata na Liga das Nações 2025. Seleção agora foca no Mundial na Tailândia. - Foto: Volleyball World

O Brasil voltou a flertar com um título inédito, mas a força da Itália prevaleceu. Neste domingo, 27, em Lódz, a seleção brasileira feminina de vôlei foi superada pelas italianas por 3 sets a 1 e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações (VNL). As parciais da decisão foram 25/22, 18/25, 22/25 e 22/25.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou bem, levando o primeiro set, mas não conseguiu manter o ritmo diante de um adversário que acumula agora 29 vitórias consecutivas na competição. Destaque para Antropova, maior pontuadora do confronto, com 18 pontos, peça-chave para a conquista do tricampeonato italiano — o segundo título consecutivo na VNL.

Com o fim da Liga das Nações, o foco passa a ser o Mundial, que será disputado na Tailândia a partir de 22 de agosto. No torneio, o Brasil busca o ouro inédito, após acumular quatro medalhas de prata e um bronze na competição.

Na primeira fase do Mundial, o Brasil integrará o Grupo C e enfrentará, em sequência, as seleções da Grécia, França e Porto Rico.