Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÔLEI FEMININO

Brasil perde para Itália e fica com a prata na Liga das Nações

Seleção feminina cai na final após virada italiana e já foca no Mundial

Por Redação

27/07/2025 - 17:50 h
Brasil é derrotado pela Itália por 3 sets a 1 e conquista a prata na Liga das Nações 2025. Seleção agora foca no Mundial na Tailândia.
Brasil é derrotado pela Itália por 3 sets a 1 e conquista a prata na Liga das Nações 2025. Seleção agora foca no Mundial na Tailândia. -

O Brasil voltou a flertar com um título inédito, mas a força da Itália prevaleceu. Neste domingo, 27, em Lódz, a seleção brasileira feminina de vôlei foi superada pelas italianas por 3 sets a 1 e ficou com o vice-campeonato da Liga das Nações (VNL). As parciais da decisão foram 25/22, 18/25, 22/25 e 22/25.

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou bem, levando o primeiro set, mas não conseguiu manter o ritmo diante de um adversário que acumula agora 29 vitórias consecutivas na competição. Destaque para Antropova, maior pontuadora do confronto, com 18 pontos, peça-chave para a conquista do tricampeonato italiano — o segundo título consecutivo na VNL.

Leia Também:

Piastri vence na Bélgica e amplia liderança; Bortoleto chega em 9º
Inglaterra vence Espanha nos pênaltis e é bicampeã da Euro feminina
Fábio Carille explica baixa minutagem de Rúben Rodrigues no Vitória

Com o fim da Liga das Nações, o foco passa a ser o Mundial, que será disputado na Tailândia a partir de 22 de agosto. No torneio, o Brasil busca o ouro inédito, após acumular quatro medalhas de prata e um bronze na competição.

Na primeira fase do Mundial, o Brasil integrará o Grupo C e enfrentará, em sequência, as seleções da Grécia, França e Porto Rico.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil vôlei feminino brasil x italia volei feminino itália x brasil vôlei feminino liga das nações vôlei feminino vnl 2025 feminino

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Brasil é derrotado pela Itália por 3 sets a 1 e conquista a prata na Liga das Nações 2025. Seleção agora foca no Mundial na Tailândia.
Play

Ex-jogador do Santos dá voadora em suposto ladrão; assista vídeo

Brasil é derrotado pela Itália por 3 sets a 1 e conquista a prata na Liga das Nações 2025. Seleção agora foca no Mundial na Tailândia.
Play

Bahia se solidariza após acidente com ônibus de torcedores a caminho de jogo

Brasil é derrotado pela Itália por 3 sets a 1 e conquista a prata na Liga das Nações 2025. Seleção agora foca no Mundial na Tailândia.
Play

VÍDEO: ônibus da Bamor capota na estrada a caminho do Recife

Brasil é derrotado pela Itália por 3 sets a 1 e conquista a prata na Liga das Nações 2025. Seleção agora foca no Mundial na Tailândia.
Play

R$ 2,5 milhões depois: veja o que o Vitória decidiu fazer com ex-Cruzeiro

x